Privatização geral até 2018

DINHEIRO DO TRABALHADOR NA PRIMEIRA LEVA DO PPI

Hidrelétricas e distribuidoras, minas, aeroportos, ferrovias, rodovias, campos de petróleo e gás, terminais e empresas de saneamento

Até o primeiro semestre de 2018, ou seja, antes da saída de Michel Temer, o governo prevê a realização de diversos leilões para a concessão ou venda à iniciativa privada de projetos nos setores de transportes, energia e saneamento. Entre as propostas, estão a concessão de quatro aeroportos, além de rodovias, ferrovias, terminais portuários e a licitação de áreas para exploração de petróleo e gás. A maioria dos leilões está programada para ocorrer em 2017. Também estão na lista do Projeto Crescer a venda de seis distribuidoras de energia elétrica que estavam sob administração da Eletrobras, mas que não tiveram as concessões renovadas. As empresas, que ficam nas regiões Norte e Nordeste deverão ser privatizadas no segundo semestre do ano que vem.

Para tocar o grandioso projeto de privatização, que prevê a concessão de projetos de infraestrutura à iniciativa privada, serão desembolsados R$ 30 bilhões, sendo R$ 12 bilhões do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), que nesta terça-feira completou 50 anos de existência com a Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, que deu fim a estabilidade do trabalhador garantida até então pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Um montante entre R$ 10 bilhões e R$ 20 bilhões será garantido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A emissão de debêntures será usada como instrumento de captação de recursos. De acordo com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, o volume de recursos disponíveis pode aumentar, de acordo com o interesse de outros bancos.

O governo também anunciou mudanças na forma de financiamento de longo prazo para os projetos de concessão. Na fase das obras, o risco de crédito será assumido pelos bancos, inclusive o BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil. O novo modelo também contará com a participação dos bancos privados e de outras fontes financiadoras, o que, segundo o governo, exigirá projetos bem qualificados e que apresentem taxas de retorno adequadas às condições de captação do mercado

Hidrelétricas

Cinco usinas hidrelétricas também integram o plano de concessões anunciado nesta terça-feira pelo governo no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI): São Simão (1.710 MW), Miranda (408 MW) e Volta Grande (380 MW) são os projetos com maior capacidade instalada. Também estão previstas as concessões das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) de Pery (30 MW) e de Agro Trafo (14 MW). As usinas estão localizadas em Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina.

Na área de mineração, serão concedidos quatro projetos por meio do PPI: uma mina de fosfato de Miriri, localizada na divisa entre Paraíba e Pernambuco; uma de cobre, chumbo e zinco localizada em Palmeirópolis (TO); uma de carvão em Candiota (RS); e uma de cobre localizada em Bom Jardim de Goiás (GO).

A lista das concessões previstas no Projeto Crescer: Aeroporto de Porto Alegre, Aeroporto de Salvador Aeroporto de Florianópolis e Aeroporto de Fortaleza; Terminais de combustíveis de Santarém (PA) Terminal de trigo do Rio de Janeiro; trecho das BRs-364/365, entre Goiás e Minas Gerais; Trecho das BRs-101/116/290/386, no Rio Grande do Sul; Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Ferrogrão, Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol); Hidrelétrica de São Simão, na divisa entre Minas Gerais e Goiás; Hidrelétrica de Miranda (MG); Hidrelétrica de Volta Grande (MG); Hidrelétrica de Pery (SC); e Hidrelétrica de Agro Trafo (SC)

Quarta rodada de licitações de campos marginais de petróleo e gás natural; Décima quarta rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob o regime de concessão; e Segunda rodada de licitações do pré-sal sob o regime de partilha de produção.

Mina de fosfato de Miriri, entre Paraíba e Pernambuco Mina de cobre, chumbo e zinco, em Palmeirópolis (TO) Mina de carvão em Candiota (RS) Mina de Cobre em Bom Jardim de Goiás (GO)

Venda de distribuidoras e companhias de saneamento: Companha de Eletricidade do Acre (AC) – Amazonas Distribuidora de Energia (AM) – Boa Vista Energia (RR) – Companhia Energética de Alagoas (AL) – Companhia Energética do Piauí (PI) – Centrais Elétricas de Rondônia (RO) – Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro (Cedae) – Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (RO) – Companhia de Saneamento do Pará (PA).