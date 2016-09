Presidente do Comitê Olímpico Irlandês presta depoimento hoje à polícia

O presidente do Comitê Olímpico Irlandês Patrick Hickey será ouvido na tarde de hoje pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os delegados Ronaldo Oliveira, Ricardo Barboza e Aloysio Falcão, do Núcleo de Apoio aos Grandes Eventos (Nage), também vão ouvir o depoimento de Kevin Mallon, diretor da empresa britânica THG, especializada em ingressos e hospitalidade de grandes eventos.

Os dois são investigados por envolvimento em um esquema internacional de venda ilegal de ingressos para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Também são investigados outros quatro diretores da THG, além de três executivos da irlandesa Pro10Team, autorizada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a revender ingressos dos Jogos.

Tanto Hickey quanto Mallon ficaram presos por alguns dias no complexo penitenciário de Bangu, mas foram liberados na semana passada. Os depoimentos serão colhidos na Cidade da Polícia, base das delegacias especializadas da Polícia Civil fluminense.

Agência Brasil