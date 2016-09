Premiê chinês parte para visita ao Laos e Cúpula do Leste Asiático

O primeiro-ministro chinês Li Keqiang partiu hoje à tarde de Pequim para realizar uma visita oficial ao Laos e participar da 11ª Cúpula do Leste Asiático no Vietnã a convite de seu colega do laoso Thongloun Sisoulith.

Li também participará da 19ª reunião dos líderes China-Asean (10+1), uma cúpula comemorativa do 25º aniversário do estabelecimento de relações de diálogo entre a China e a Asean, e a 19ª reunião dos líderes Asean-China, Japão e Coreia do Sul (10+3) de 6 a 9 de setembro.

Agência Xinhua