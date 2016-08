Prejuízo com deslocamento casa-trabalho-casa pode chegar a R$ 24,3 bi na Região Metropolitana do Rio

Perder tempo com deslocamento faz parte da rotina de quem depende de transporte público, mas isso gera também prejuízo financeiro. De acordo com estudo divulgado hoje (31) pelo Sistema FIRJAN, o custo dos deslocamentos de três milhões de moradores que levam mais de 30 minutos no trajeto de ida e volta para o trabalho, a chamada produção sacrificada, representa um prejuízo de R$ 24,3 bilhões.

O estudo, que analisou dezenove cidades com base em dados de 2013 – últimos disponíveis, mostra o que deixa de ser produzido devido aos mais de 30 minutos perdidos nesses deslocamentos. O município do Rio de Janeiro responde por 68,3% do custo total da Região Metropolitana. Na cidade, deixam de ser produzidos mais de R$ 16 bilhões, principalmente pela concentração de 53,1% dos trabalhadores que levam mais de 30 minutos nos deslocamentos e por ter o maior PIB per capita. São gastas, em média, 2h14 no trajeto de ida e volta para o trabalho.

Japeri é a cidade que registra o maior tempo médio de deslocamento (3h06) e o maior impacto sobre o próprio PIB (9,8%). Queimados ocupa a segunda posição, com o tempo médio de 2h54 e o impacto de 8,4% sobre o PIB. Não foram analisados os municípios de Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, que somente em dezembro de 2013 passaram a integrar a Região Metropolitana.

De acordo com o Sistema FIRJAN, somente as obras de mobilidade urbana realizadas recentemente na cidade do Rio de Janeiro não podem sanar o prejuízo causado pelo tempo de deslocamento dos trabalhadores. Para a Federação das Indústrias, melhorias no sistema de transporte são importantes, mas devem ser acompanhadas de um processo de reordenamento territorial.

No estudo, o Sistema FIRJAN ressalta que um dos principais problemas é a ausência de um planejamento urbano adequado, que resulta em forte desequilíbrio na distribuição de funções urbanas. Uma das questões destacadas é a falta de infraestrutura para a atração de empresas e a oferta de postos de trabalho. Isso faz com que uma parcela expressiva da população tenha que fazer longos e demorados deslocamentos para a realização de atividades, causando impacto negativo na economia.