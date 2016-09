Prefeito de Montes Claros é afastado

DEPUTADA A FAVOR DO IMPEACHMENT E MARIDO VIRAM ALVO DA PF

Pesa acusação de desvio de verbas mas: ‘meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito’

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Véu Protetor, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa que atuava no Norte de Minas Gerais. Entre os envolvidos estão a deputada federal Raquel Muniz (PSD) e seu marido, o prefeito afastado de Montes Claros, Ruy Muniz (PSB), acusados de desvio de verbas públicas de diferentes origens.

Também seriam responsáveis por fraudes tributárias e previdenciárias e estelionatos qualificados, gerando um prejuízo de R$ 300 milhões à Receita Federal. Os recursos desviados eram utilizados para benefício econômico e político de ambos e de pessoas ligadas a eles, incluindo familiares. A operação ocorre nos municípios mineiros de Montes Claros, Belo Horizonte, Lavras e Contagem, além de Brasília e Lages (SC). Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em empresas e endereços residenciais de pessoas supostamente ligadas ao esquema.

Ruy Muniz já havia sido preso no dia 18 de abril, acusado de sabotar o funcionamento de hospitais públicos e filantrópicos para beneficiar o Hospital das Clínicas Mario Ribeiro da Silveira, pertencente e gerido pelo prefeito e por familiares. A prisão ocorreu um dia após a votação da Câmara dos Deputados que aprovou a admissibilidade do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Na ocasião, a deputada Raquel Muniz votou favorável ao prosseguimento do processo e justificou seu voto elogiando o marido. “Meu voto é para dizer que o Brasil tem jeito e o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com sua gestão.”

Impeachment

O prefeito de Montes Claros ficou quase um mês preso e atualmente cumpre medidas cautelares. Ele está afastado de suas funções e não pode sequer entrar no prédio da prefeitura. Mesmo assim, Ruy Muniz é candidato à reeleição em uma coligação que reúne dez partidos. Além do PSB e do PMDB, que indicou o vice Danilo Fernando Narciso, a chapa conta com PSD, PTB, PTC, PRB, PPL, PMN, PHS e PRTB.

Na época, em nota divulgada pela liderança do seu partido, o PSD, a deputada argumentou a inexistência de razões jurídicas para a prisão preventiva do marido, durante a Operação Máscara da Sanidade 2. “Reitero cada uma das palavras ditas no dia 17 de abril durante a votação para aceitar o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Montes Claros tem um gestor íntegro, ético e que preza pela transparência das suas ações”, diz trecho da nota.

Implicada

No novo esquema investigado pela Polícia Federal, a própria deputada estaria implicada. Os políticos envolvidos seriam administradores de 133 instituições que prestam serviços nas áreas de educação e saúde em todo o país. Para manter essas instituições, eles criaram uma entidade beneficente e deixaram de recolher mais de R$ 200 milhões em tributos, além de outros R$ 100 milhões que já estão devidamente lançados e inscritos em dívida ativa. Empresas de familiares estariam sendo usadas para blindagem patrimonial. Eles transferiam os empregados para a instituição, gozando assim da isenção de tributos federais. Além disso, Ruy e Raquel Muniz teriam desviado recursos públicos federais e estaduais que eram repassados às entidades por força de convênios. A maior parte dessa verba seria do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), recebidos do Ministério da Educação.

Crimes investigados

A Operação Máscara da Sanidade 2 investigava crimes de falsidade ideológica, dispensa indevida de licitação pública, estelionato, prevaricação e peculato. Além de Rui Muniz, foi presa preventivamente a secretária de Saúde do município, Ana Paula Nascimento, e cumpridos mais quatro mandados de busca e apreensão e dois de busca pessoal. As investigações mostravam que os acusados, direta e indiretamente, pretendiam inviabilizar a existência e o funcionamento dos hospitais públicos e filantrópicos de Montes Claros que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para favorecer hospital particular pertencente e gerido pelo prefeito e parentes dele. Em caso de condenação, as penas máximas aplicadas aos crimes ultrapassam 30 anos.

A Polícia Federal informou que, em outubro de 2015, o prefeito e a secretária de Saúde retiraram cerca de 26 mil consultas especializadas e 11 mil exames dos hospitais, deixando de prestar serviços correspondentes pela rede municipal, o que prejudicou a população. Além disso, desde julho de 2015, Ruy Muniz estaria empregando dinheiro público para divulgar em veículos de comunicação uma campanha difamatória contra os hospitais públicos e filantrópicos, inclusive se valendo de informações falsas.

A prefeitura de Montes Claros, em nota, informou que recebeu com serenidade a decisão judicial que determinou a prisão do prefeito e da secretária. A prefeitura também informa que tem “plena convicção” de que a decisão da Justiça será revertida e de que o prefeito e a secretária serão soltos e inocentados.

Os envolvidos no esquema poderão responder pelos crimes de organização criminosa, crimes tributários e previdenciários, descaminho e furto qualificado, estelionato majorado, fraudes à execução, crimes contra o sistema financeiro, falsificação de documentos públicos e particulares, peculato, prevaricação e lavagem de dinheiro. A Agência Brasil entrou em contato com o gabinete da deputada Raquel Muniz, mas uma funcionária informou que a assessora de comunicação estará ausente até segunda-feira (12).