Preços de imóveis estão estabilizados desde início do ano

O preço médio do m² para venda no Brasil caiu -0,06% em agosto em comparação a julho, segundo dados do DMI-VivaReal. Em julho, o valor médio do m² para venda no país era de R$ 4.848, recuando para R$ 4.846 em agosto.

– O preço do m² para venda no Brasil está no mesmo patamar desde o começo de 2016. Este é um sinal de que o mercado caminha para a estabilidade, apesar dessa pequena desvalorização em agosto – afirma Lucas Vargas, CEO do VivaReal.

O monitoramento dos dados de mercado é calculado mensalmente pelo VivaReal, plataforma digital que conecta imobiliárias, incorporadoras e corretores aos consumidores. A amostra contempla 260 cidades em diferentes regiões e considera mais de 4,3 milhões de imóveis residenciais usados disponíveis.

Entre as 30 cidades analisadas, as que apresentaram maior desvalorização nominal no valor médio do m² para venda em agosto foram Santo André (-0,57%), João Pessoa (-0,53%), São Paulo (-0,48%), Belo Horizonte (-0,33%) e São Bernardo do Campo (-0,31%). As que tiveram maior valorização em comparação ao mês anterior foram Londrina (2,10%), Guarulhos (1,84%), Salvador (1,18%), Porto Alegre (1,17%) e São Caetano do Sul (1,06%).

O DMI-VivaReal também mostrou as capitais que têm o m² mais caro para venda no país. Brasília lidera a lista (R$ 8.313/m²), seguida por Rio de Janeiro (R$ 7.143/m²), São Paulo (R$ 6.842 /m²), Recife (R$ 6.077/m²) e Vitória (R$ 5.727/m²).