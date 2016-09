Preço médio do aluguel tem queda de -2,46% em agosto

O preço médio do m² para aluguel no Brasil caiu -2,46% em agosto em comparação a julho, pelo segundo mês consecutivo, segundo dados do DMI-Viva Real. Em julho, o valor médio do m² para aluguel no país era de R$ 24,52, recuando para R$ 23,91 em agosto.

– Apesar de o mercado já mostrar estabilidade de preços para compra, aqueles que buscam locação ainda encontram grande oferta de imóveis, o que continua a contribuir para uma redução do valor médio do m² para aluguel – afirma Lucas Vargas, CEO do VivaReal.

O monitoramento dos dados de mercado é calculado mensalmente pelo VivaReal, plataforma digital que conecta imobiliárias, incorporadoras e corretores aos consumidores. A amostra contempla 260 cidades em diferentes regiões e considera mais de 4,5 milhões de imóveis residenciais usados disponíveis.

Entre as 30 cidades analisadas, as que apresentaram maior desvalorização nominal no valor médio do m² para aluguel em julho foram São Paulo (-2,00%), Londrina (-1,96%), Niterói (-1,79%), Porto Alegre (-1,64%) e Recife (-1,54%). As que tiveram maior valorização em comparação ao mês anterior foram Vila Velha (2,56%), Curitiba (1,59%), Rio de Janeiro (1,30%), Natal (1,19%) e Joinville (0,83%).

O índice DMI-VivaReal também mostrou as capitais que têm valor mais alto para aluguel no país. São Paulo lidera a lista (R$ 35,00/m²), seguida por Rio de Janeiro (R$ 33,77/m²), Brasília (R$ 32,00/m²), Santos (R$ 28,89/m²) e Recife (R$ 25,28/m²).