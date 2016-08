Preço do diesel apresentou queda de 0,54% no mês de julho

A média do custo do diesel por litro no Brasil teve em julho queda de 0,54% em relação a junho, chegando à média de preço de R$ 2,99, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL ) da Ticket Log. A empresa consulta mais de 14 mil pontos credenciados à rede, em 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal.

Os custos por litro mais elevados do mês foram registrados na BR 163 nos trechos do Mato Grosso (R$3,36) e Mato Grosso do Sul (R$3,23) e na BR 316, nos trechos de Pernambuco (R$3,19), Pará (R$3,17) e Piauí (R$3,14). A BR 381 – Fernão Dias apresentou a maior variação (2,07%) no preço do Diesel, enquanto que Rodovia Anhanguera permaneceu completamente estável.

Na BR101 uma das rodovias de maior extensão no País, o índice de preço do Diesel teve decréscimo de 0,64% em comparação com o mês de junho. Os trechos com maiores valores de Diesel foram registrados no Rio de Janeiro (R$3,07), Rio Grande do Norte (R$3,05) e Pernambuco (R$3,00).