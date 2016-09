Posso revistar meu empregado?

A empresa tem o direito de zelar pelo seu patrimônio e isso inclui, obviamente, o direito de promover revistas nos pertences dos empregados, no computador que utilizam em serviço ou nos locais de trabalho. Isso não quer dizer que todo tipo de revista seja possível ou que a revista possa ser feita em qualquer lugar. Há limites, que os tribunais vêm delineando aos poucos. A tensão entre esses dois direitos fundamentais – o de propriedade, de parte da empresa, e o da dignidade humana, de parte do empregado – tem sido causa de enxurradas de ações na Justiça do Trabalho.

A doutrina costuma classificar as revistas em (1) íntimas sobre a pessoa do empregado, (2) íntimas sobre bens e locais de trabalho do empregado e (3) não íntimas. Na revista íntima sobre a pessoa do empregado, o trabalhador é compelido a tirar a roupa, total ou parcialmente, podendo ou não haver contato físico. Esse tipo de revista é proibido. A Lei 9.799∕99 incluiu o art.373-A, na CLT, e proibiu revistas íntimas em mulheres. O TST já disse que essa proibição também se aplica a trabalhadores do sexo masculino.

Na revista íntima sobre bens e locais de trabalho, os pertences e objetos pessoais do empregado como mochilas, bolsas, carteiras, computadores, mesas, gavetas, armários e escrivaninhas são verificados. A doutrina, nesse ponto, é dividida. Parte dos autores diz que se não houver constrangimento, exposição ao público ou exagero a revista é tolerável; parte diz que a partir do momento em que a empresa reserva ao trabalhador um espaço físico ou lhe atribui a posse momentânea de ferramentas ou mobiliário, qualquer revista desautorizada é invasiva e poderá ferir a sua dignidade. O limite, aqui, é a proteção do patrimônio ou a segurança dos demais empregados.

Por último, a revista não íntima é a que se faz por meio de instrumentos mecânicos, ópticos ou fotoelétricos, portas magnéticas, detectores de metais, máquinas de raio-X e sensores, dentre outros. Esse tipo de revista é plenamente possível. Assim como não há lei que obrigue o trabalhador a se submeter a qualquer tipo de revista, também não há uma que lhe permite recusar-se a ser revistado. Tudo é uma questão de comedimento.

Em resumo: a revista pessoal, feita no corpo do trabalhador, seja homem ou mulher, seja ou não feita por pessoa do mesmo sexo é íntima e não pode ser admitida; a revista em pertences do empregado ou no seu lugar de trabalho é permitida se não expuser o trabalhador ao vexame, ao constrangimento ou à humilhação; a revista não íntima, feito através de instrumentos, é permitida. De qualquer modo, o empregador não pode travestir-se de polícia e prender ou constranger o trabalhador flagrado furtando bens da empresa ou sob suspeita de que o tenha feito. Nesses casos, tudo o que deve fazer é reunir duas ou três testemunhas e acionar a autoridade policial. A maior parte dos casos de indenização por dano moral na Justiça do Trabalho ocorre justamente quando a empresa decide fazer justiça com as próprias mãos e prender o empregado até a chegada da polícia. Como se diz popularmente, “mais importante que ter razão é não perdê-la”.

Mônica Gusmão

Professora de Direito Empresarial.

monik@predialnet.com.br