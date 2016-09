Polícia prende suspeito de fabricar bombas em NY

Ahmad Khan Rahami, norte-americano de origem afegã, suspeito de atentados em Nova York e Nova Jersey, foi preso nesta segunda-feira pela polícia de Linden, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele teria resistido à ordem de prisão e saído ferido após ter trocado tiros com policiais. Um policial também teria se ferido.

O atentado em Nova York aconteceu sábado à noite no bairro de Chelsea, em Manhattan (centro da cidade), quando uma bomba explodiu e feriu 29 pessoas. Outra bomba, a quatro quarteirões de distância, foi também encontrada pela polícia, mas não explodiu.

O atentado de Seaside Park aconteceu durante o dia, antes de um evento esportivo para arrecadar fundos para fuzileiros navais. Uma bomba explodiu no local, não deixou feridos, mas o evento foi cancelado. Ahmad também deve ser considerado suspeito de ter fabricado as cinco bombas encontradas domingo à noite na estação ferroviária de Elizabeth, uma cidade de Nova Jérsey.

O FBI está investigando a possibilidade de existência de uma rede de terror na cidade de Nova York e no estado de Nova Jérsey, que teria dado assistência para que Ahmad Kahn Rahami operasse nessas localidades. As investigações realizadas até agora pela polícia indicam que todas as bombas foram fabricadas para ser acionadas a distância. Elas foram montadas com uma panela de pressão e com fiação e lâmpadas normalmente usadas em árvores de Natal.