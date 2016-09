Polícia busca prender 14 suspeitos de tráfico e homicídios no interior do Rio

Policiais civis fazem hoje peração para cumprir 14 mandados de prisão de suspeitos de vender drogas e cometer homicídios no município de Araruama, na Região dos Lagos fluminense. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão.

A ação é parte de uma investigação da Delegacia de Araruama (118ª DP) e tem por objetivo capturar os integrantes de um grupo criminoso que atua na comunidade do Corte, naquele município.

As pessoas são suspeitas de tráfico de drogas, roubos e vários homicídios na região. Segundo a Assessoria de Imprensa da Polícia Civil, a operação está em andamento.

Agência Brasil