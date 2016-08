PM reprime protesto pró-Dilma em SP com bombas de gás

As frentes Povo sem Medo e Brasil Popular realizaram, nesta segunda-feira, na Avenida Paulista, uma manifestação em protesto contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rous-seff, cujo julgamento no Senado entrou no quarto dia. O clima foi tenso na região, e a Polícia Militar (PM) chegou a usar bombas de efeito moral para impedir que os manifestantes se aproxi-massem do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), entidade que os dois movimentos consideram “patrocinadora do golpe” contra a presidente afastada. A caminha-da começou por volta das 18h20 na Praça do Ciclista, que fica na Paulista, e chegar até a sede da Fiesp, situada na mesma avenida. A PM fez um bloqueio para evitar que os manifestantes chegassem ao prédio da entidade.