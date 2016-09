PIB baiano registra contração de 3,7% no 2T e fecha 1T com queda de 3,9%

O Produto Interno Bruto (PIB) baiano apresentou queda de 3,7%, na comparação do segundo trimestre de 2016 com igual período de 2015. Já considerando a série com ajuste sazonal (2º trimestre de 2016 em comparação com o 1º trimestre), o resultado foi contração de 1,1%. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento (Seplan).

A atividade econômica do estado caiu 3,9% no primeiro semestre de 2016, em relação a igual período de 2015. No acumulado dos quatro trimestres, terminados no segundo trimestre de 2016, o PIB registra uma taxa negativa de 3,8%, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. A projeção para o ano de 2016, feita pela SEI, é de queda de 3,1%.

Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou contração de 3,7% no segundo trimestre de 2016. Essa queda é decorrente do desempenho do valor adicionado a preços básicos (VA) que fechou o trimestre com retração de 3,9% e dos impostos sobre produtos (-3,5%). Os três setores que contribuem para a geração do valor adicionado tiveram quedas de -14,4% (agropecuária), -2,4% (indústria) e -2,4% (serviços).

Dentre os setores, o desempenho negativo da agropecuária baiana (-14,4%) foi mais significativo em virtude do fato de este setor era o que vinha minimizando a queda do PIB baiano desde 2015 e também no primeiro trimestre quando registrou taxa negativa. Essa queda da agropecuária baiana esteve associada diretamente às fortes perdas na produção de grãos em função da seca, que atinge a maior parte das áreas produtoras, inclusive a região oeste do estado.

A redução da atividade econômica do setor industrial baiano no segundo trimestre de 2016 se deve, principalmente, ao resultado negativo da extrativa mineral (-19,6%) e eletricidade e gás, água e esgoto (-8,0%), seguida da construção que caiu 2,0%. Somente a indústria de transformação apresentou um crescimento (1,1%), comparado ao segundo trimestre de 2015.

Quanto ao desempenho do setor de serviços baiano, a atividade aluguel teve crescimento de 2,6% no trimestre de abril a junho de 2016. Contudo, atividades – que possuem mais do que 50% do total do setor – sofreram considerável queda. Foram elas comércio (-7,9%); administração pública (-2,6%); e transporte (-6,9%).

No acumulado de janeiro a junho de 2016, registrou-se queda de 3,9% (diante do primeiro semestre de 2015), consequência de dois trimestres do ano com resultados negativos. A agropecuária variou negativamente em 15,7% e a indústria e os serviços apresentaram queda de 2,9% e 2,2%, respectivamente.

O resultado negativo do setor agropecuário da Bahia em 2016 (-15,7%) pode ser explicado pelo comportamento de alguns produtos que possuem safra significativa no período analisado e pela produtividade. Com exceção do café (2,9%), os produtos da safra de grãos registraram queda na sua produtividade, em comparação ao ano anterior. As principais variações negativas foram: soja (-30,3%), feijão (-25,1%); milho (-21,8%) e algodão (-21,4%). No caso das lavouras de cana-de-açúcar, mandioca e cacau registraram ganho de produtividade.

A maior queda do setor industrial se deu na extrativa mineral: retração de 15,1%. A construção civil (-3,9%) e a atividade de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-7,8%) também recuaram no período analisado. Já a indústria de transformação registrou variação positiva de 1,4%.

O valor adicionado de serviços do estado caiu 2,2% no primeiro semestre de 2016, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo os cálculos trimestrais da SEI (2016). Destaques para as contrações de 8,8% do comércio (atacadista e varejista), de Transporte (-6,7%) e Administração pública (-2,3%). Dentre as atividades de maior peso no setor, apenas Aluguel (2,6%) teve aumento na taxa em comparação ao primeiro semestre de 2015.

Segundo João Paulo Caetano Santos, coordenador de Contas Regionais e Finanças Públicas da SEI, o desempenho da economia baiana no segundo trimestre reflete as dificuldades pelas quais passa a economia brasileira, conforme demonstrado nos dados do PIB brasileiro divulgados pelo IBGE.

– O recuo da economia baiana, no segundo trimestre, foi determinado pela queda dos três grandes setores, mas podemos destacar algumas atividades que contribuíram de forma específica para a taxa trimestral: primeiro, a queda da administração pública, medidas de contenção de gastos públicos por parte do governo apesar de se refletirem em queda do segmento, tendem a fortalecer e equilibrar as contas públicas estaduais, favorecendo a manutenção de serviços essenciais bem como investimentos importantes ao crescimento econômico; segundo, o desempenho da agropecuária baiana, fortemente afetada pela severa seca que atingiu as principais regiões produtoras do estado e que consistiu em fortes quebras na safra de grãos, particularmente da soja, milho e feijão; terceiro, o comércio varejista que por mais um trimestre tem forte queda a qual reflete a instabilidade de todo o conjunto da economia com queda de renda e aumento do desemprego. Por fim, podemos destacar o desempenho da indústria de transformação que, em meio a todo esse cenário de retração, esboça os primeiros dados de a tendência de queda da economia está se revertendo, fazendo-nos entender e apostar que os dados dos próximos trimestres sejam melhores que os dos primeiros trimestres.