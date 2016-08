PF investiga fraudes em licitações em Rondônia

Órgãos federais de Mato Grosso, Rondônia e São Paulo estão sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e o Ministério Público Federal. A Operação Matreiro apura a prática de fraudes em licitações, com a utilização de documentos falsos. Estão sendo cumpridos hoje (31) sete mandados de busca e apreensão e sete de condução coercitiva em Porto Velho (RO).

As investigações começaram com fiscalizações do Ministério da Transparência. Elas apontaram irregularidades em documentos apresentados por empresa, durante licitações para a contratação de mão de obra especializada para o Instituto Federal de Mato Grosso e Rondônia e para o Departamento Penitenciário Nacional de Rondônia.

A empresa investigada tem atuado em licitações do governo federal desde abril de 2015 e está sendo analisada desde a Operação Kamikaze, ocorrida em duas fases. Foram analisadas demonstrações contábeis, atestados de capacidade técnica, carimbos de reconhecimento de firma e guias de recolhimento do FGTS, além de informações da Previdência Social, todos com indícios de falsificação.

Foram identificadas ainda irregularidades como a não apresentação de notas fiscais, não compatibilidade do reconhecimento de firma dos documentos e incongruência de atestados na contratação de funcionários, entre outras.

Participam da operação quatro auditores do Ministério da Transparência e policiais federais.