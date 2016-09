PF investiga desvio de mais de meio milhão de reais da Caixa

A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Patrocínio para identificar uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 500 mil da Caixa Econômica Federal entre outubro de 2012 e abril de 2013.

Segundo a investigação, uma conta bancária foi invadida por meio de acessos ilícitos ao Internet Banking da Caixa Econômica Federal, e os suspeitos receberam transferências ilegais em suas contas.

No total, foram cumpridos 13 mandados de busca apreensão: 10 no Distrito Federal, dois em Goiás e um em São Paulo. Cerca de 60 policiais federais participam da operação, que apreendeu notebooks, smartphones, pen drives, tablets, HDs externos, cartões de memória, entre outros equipamentos, e documentos que apontam a relação entre os envolvidos na fraude.

Segundo a PF, os responsáveis pelos crimes poderão responder por furto qualificado, participação em organização criminosa e, eventualmente, pela quebra do sigilo bancário. As penas somadas por esses crimes podem chegar a 20 anos de prisão e multa, além da obrigação de devolver todo o dinheiro recebido indevidamente.

Agência Brasil