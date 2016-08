Petrochina anuncia que pretende aumentar os investimentos em gás natural no exterior

A gigante estatal PetroChina anunciou que tem planos ambiciosos para os próximos anos e duas das principais vertentes deles são a produção de gás natural e os ativos no exterior. A companhia quer ampliar a participação do gás em seu portfólio, passando dos atuais 37% para 50% do total até 2020, enquanto a produção de óleo e gás no exterior deverá passar dos atuais 14,4% para 50% até 2030.

O anúncio acontece dois dias depois de a gigante petroleira informar que seu lucro líquido foi de 531 milhões de yuans (US$ 79,8 milhões) no primeiro semestre, uma queda de 98% ante igual período de 2015. O resultado se deve à receita menor fruto da queda nos preços do petróleo.

A receita da companhia chinesa foi de 739,1 bilhões de yuans na primeira metade deste ano, uma queda de 15,8% ante igual período do ano passado. A companhia afirmou que sua produção somada de petróleo e gás subiu 1,7%, para 748,2 milhões de barris de petróleo equivalente no primeiro semestre, na comparação anual. A produção de petróleo doméstica da empresa caiu 4,2%.

Sobre os novos projetos,o presidente da PetroChina, Wang Dongjin , disse que a empresa busca apoiar os esforços do governo para expandir o uso do gás natural na matriz nacional e realizar reformas de base no país, seguindo a meta chinesa de alcançar 10% de abastecimento da matriz por meio do insumo até 2020.

A companhia planeja um crescimento da produção total de óleo e gás para cerca de 6,02 milhões de barris de óleo equivalente por dia até 2030, com um crescimento de aproximadamente 30% em relação aos números do primeiro semestre de 2016, quando a média total ficou em 4,15 milhões de barris por dia.

Com informações da Agência Petronotícias