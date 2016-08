Petrobras poderá utilizar plataformas menores no pré-sal

Para reduzir custos, a Petrobras cogita a possibilidade de passar a utilizar plataformas menores para produção de petróleo. A diretora de Exploração e Produção da estatal, Solange Guedes, informou que alguns poços do pré-sal estão conseguindo produzir diariamente até 50 mil barris, quantidade que permite a utilização de unidades de produção menores. Plataformas de porte reduzido demandam menos equipamentos e produzem com apenas um poço conectado. Já unidades maiores exigem vários poços produtores e injetores de água, além de maior quantidade de tecnologia embarcada.

O navio-plataforma Pioneiro de Libra, que deve entrar em operação no primeiro semestre do próximo ano, será a primeira avaliação da nova estratégia. A unidade vai fazer testes de longa duração em Libra, por meio de apenas um poço, com capacidade de 50 mil barris por dia.

Com informações da agência Petronotícias