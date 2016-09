Petrobras fará teleconferência sobre plano de negócios

A Petrobras informou que realizará nesta terça-feira, às 12h30, uma teleconferência com investidores e analistas sobre o seu Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2017-2021, que está sendo avaliado nesta segunda-feira pelo Conselho de Administração. Uma prévia sobre esse projeto indicou que a Petrobras poderá reduzir os investimentos para o período de cinco anos em 21%, para US$ 77,5 bilhões. Além disso, os analistas esperam um plano que dê mais transparência para as ações da companhia e que revele uma empresa mais enxuta e realista.

Prejuízo da Oi aumenta

Um relatório feito pelos administradores judiciais da Oi, a PwC e o escritório de advocacia Arnoldo Wald, foi entregue ao juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e mostrou que o prejuízo consolidado da companhia aumentou 30,8% entre junho e julho, passando de R$ 2,16 bilhões para R$ 2,83 bilhões. Os administradores judiciais das empresas têm a responsabilidade de enviar relatório mensal à Justiça sobre o desenvolvimento das atividades das recuperandas. A receita líquida da companhia somou R$ 13,63 bilhões em julho, uma alta de 16% em relação ao mês anterior, enquanto o resultado bruto avançou 17%, para R$ 4,65 bilhões. O resultado operacional ficou negativo em R$ 5,63 bilhões em julho, alta de 23,5% em um mês.

Viver pede recuperação judicial

A construtora Viver entrou com pedido de recuperação judicial, num processo que envolve dívidas de cerca de R$ 1 bilhão. A construtora foi alvo de duas execuções judiciais, uma de R$ 15 milhões e outra de R$ 18,5 milhões, referentes a dívidas não pagas. “A companhia continuará focada na continuidade das suas atividades, atendimento a clientes, cumprimento de seus objetivos e confiante de que esta foi a melhor medida que poderia ter sido adotada neste momento”, afirmou a empresa em nota ao mercado.

CSN negocia participação na Congonhas

Segundo o jornal O Globo, a CSN negocia com a estatal chinesa CBSteel a venda de uma participação minoritária na Congonhas Minérios, braço da siderúrgica que reúne ativos de logística e mineração – como a mina Casa de Pedra. As negociações começaram há dois meses e marcam uma reviravolta na estratégia da empresa para reduzir sua dívida, de R$ 25,8 bilhões. Até agora, a CSN mantinha conversas apenas com interessados nos ativos não estratégicos, como o terminal de contêineres, em Itaguaí (RJ), e a fábrica de embalagens Metalic, vendida no mês passado.

Presidente da Contax tem licença provisória

A Contax informou que uma decisão judicial determinou a licença provisória do presidente Nelson Armbrust de suas funções na companhia. A decisão ocorre por conta de divergências com o antigo empregador do executivo, o grupo Atento. A empresa comunicou ainda que as atividades de Armbrust serão assumidas interinamente pela diretora de finanças e relações com investidores, Cristiane Barreto Sales.

Log-in vende ativos

A Log-In celebrou contrato para venda de ativos à Hidrovias do Brasil, pelo valor total de R$ 683,118 milhões. Os ativos a serem vendidos são duas embarcações chamadas de Log-In Tambaqui e Log-In Tucunaré e os direitos e obrigações de um contrato comercial entre a Log-In e a Alunorte. Pelo acordo, a Hidrovias do Brasil pagará R$ 60 milhões à vista e R$ 140 milhões em 14 parcelas mensais, em forma de notas promissórias, a partir da data de fechamento da operação. Além disso, a Log-In transferirá para a Hidrovias certos contratos de financiamento firmados com o BNDES, cujos recursos serão direcionados a investimentos em embarcações.

Indonésia quer US$ 400 mi da Google

A Indonésia planeja cobrar da Alphabet, controladora do Google, cinco anos de impostos atrasados e a companhia poderá enfrentar uma conta de mais de US$ 400 milhões apenas de 2015 se o governo determinar que a empresa evadiu impostos, afirmou uma autoridade sênior do país. Muhammad Hanif, diretor da área de casos especiais da agência tributária do país, disse ao comentar investigações sobre as operações indonésias do Google nesta segunda-feira. A agência avalia que a PT Google Indonesia pagou menos de 0,1% do total da receita e impostos por valor adicionado que devia no ano passado. “O argumento do Google é que eles apenas fizeram planejamento tributário”, disse Hanif. “Planejamento tributário é legal, mas planejamento tributário agressivo, até o ponto em que o país onde a receita é gerada não recebe nada, é ilegal.”