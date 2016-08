Petrobras destina R$ 10,5 milhões aos Jogos Paralímpicos

A diretoria executiva da Petrobras aprovou um apoio de R$ 10,5 milhões para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, tornando a companhia patrocinadora oficial do evento. O contrato com o Comitê Organizador foi assinado nesta terça-feira (30/08), permitindo que as ações de divulgação em redes sociais, TVs e mídia impressa comecem imediatamente.

A divulgação da marca Petrobras e do Time Petrobras durante a Paralimpíada será realizada por meios tradicionais como a exposição da marca nas arenas, estande no Parque Olímpico e exibição de vídeo na abertura da competição. O contrato também permite o uso de imagem dos atletas paralímpicos patrocinados pela empresa durante os Jogos, o que é vedado a companhias que não são patrocinadoras oficiais do evento.

A Petrobras apoia dois dos integrantes da delegação do Brasil na Paralimpíada. O nadador Daniel Dias é recordista brasileiro de conquistas em Jogos Paralímpicos com um total de 15 medalhas, sendo 10 ouros somando as edições de Pequim, em 2008, e de Londres, em 2012. Da equipe de atletismo, Verônica Hipólito conquistou ouro e prata no Mundial Paralímpico de Lyon, em 2013.

A Petrobras fará ainda uma campanha para parabenizar os medalhistas olímpicos integrantes do Time Petrobras que tiveram apoio da companhia, como o canoísta Isaquias Queiroz, ganhador de três medalhas numa mesma edição de Jogos Olímpicos – feito inédito no esporte brasileiro –, e os medalhistas de ouro Serginho (voleibol), Rafaela Silva (judô) e Robson Conceição (boxe). Os atletas do Time Petrobras garantiram nove das 19 medalhas da delegação brasileira presente à Olimpíada do Rio de Janeiro.

O patrocínio aos Jogos Paralímpicos integra o orçamento de R$ 98 milhões que a companhia vai destinar em 2016 ao esporte e não representará custo adicional para este fim.