Pesquisa visa monitorar impactos ambientais na aplicação de agrotóxicos

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto Biológico (IB-APTA), iniciará projeto de pesquisa para monitorar os impactos ambientais da aplicação de agrotóxicos em áreas agrícolas. O trabalho recebeu financiamento de R$ 2.246.769,40 do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. A expectativa é que os estudos tenham duração de três anos.

O projeto “Impactos ambientais na aplicação de agrotóxicos em áreas agrícolas” tem o objetivo de avaliar a contaminação de agrotóxico em diversas áreas do Estado de São Paulo. O primeiro local a ser avaliado será Brotas, cidade turística cortada pelo Rio Jacaré Pepira e próxima a áreas de cultivo de cana-de-açúcar e laranja. Outras regiões serão definidas durante o andamento do trabalho.

“O uso de agrotóxicos leva ao aparecimento de resíduos em amostras ambientais. Diante deste fato e da periculosidade que apresentam à manutenção da biodiversidade, existe hoje a necessidade de se intensificarem estudos que possibilitem o monitoramento eficiente de áreas próximas à agricultura”, explica Eliane Vieira, pesquisadora do IB e coordenadora do projeto.

Durante os trabalhos, os pesquisadores do Instituto recolherão amostras do solo, sedimentos, águas superficiais, como rios e córregos, e águas subterrâneas, como poços artesianos. As amostras serão analisadas no Laboratório de Ecologia dos Agroquímicos do IB, em São Paulo, que realiza pesquisas relacionadas ao monitoramento do ambiente e estudos sobre o efeito desses compostos na biota em áreas agrícolas e urbanas.

De acordo com Eliane, este conhecimento poderá contribuir para o planejamento do uso do solo para causar menores impactos ambientais, sem prejudicar a produtividade agrícola. “Além disso, o estudo irá colaborar para a prevenção de problemas de saúde pública, devido ao uso de compostos químicos na agricultura, e promover acesso a informações que contribuam para a escolha dos meios mais eficazes e ao mesmo tempo mais acessíveis para avaliação da qualidade das águas”, afirma.

Agricultura harmônica com o ambiente

A sustentabilidade ambiental é hoje um dos principais objetivos da agricultura moderna. Nas últimas décadas, o crescimento acelerado da produção agrícola, além do uso inadequado dos solos e recursos hídricos, pode resultar na contaminação do ambiente. “A água doce equivale a menos de 3% de toda a água no mundo, sendo que apenas 0,5% não está congelada. O Brasil possui 13,8% da água doce do mundo, somando-se as águas superficiais e profundas. Apesar da situação privilegiada do País, o Estado de São Paulo já apresenta problemas com a disponibilidade de água potável devido ao tamanho da população e a contaminação de muitos recursos hídricos”, explica a pesquisadora do IB.

As três safras agrícolas anuais do Brasil colocam o Brasil na posição de maior consumidor de agrotóxico do mundo. “São Paulo é um dos Estados que mais utiliza agrotóxicos a nível nacional, além disso, é o segundo em ocupação e uso da terra com agricultura, estando atrás somente do Paraná. Além do campo, os agrotóxicos também são utilizados em áreas urbanas para controle de insetos, roedores e outras pragas que podem afetar a saúde pública”, afirma.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, o Estado tem trabalhado para realizar uma agricultura harmônica com o ambiente. “Uma das diretrizes do governador Geraldo Alckmin é o desenvolvimento de uma agricultura que respeite o meio ambiente. Pesquisas como esta realizada pelo IB mostra nossa preocupação com as questões ambientais e será de muita importância para traçarmos estratégias para preservação das águas e do solo”, afirma.