Três em cada 10 internautas acham que privacidade na internet não é respeitada

Pesquisa realizada pelo Opinion Box entrevistou 1.884 internautas de ambos os sexos, todas as classes sociais e regiões do país para saber o que as pessoas pensam a respeito de privacidade e segurança na internet.

Um dos primeiros resultados do levantamento já gerou surpresa: 30% dos entrevistados avaliaram que não têm sua privacidade nem um pouco respeitada na internet. Também é interessante perceber que apesar do Brasil ser o país com maior número de adeptos às redes sociais e das plataformas fazerem parte do cotidiano das pessoas há um bom tempo, apenas 28% dos entrevistados disseram se sentir confortáveis em ceder informações pessoais, como nome completo, data de nascimento, etc, ao realizar cadastro em uma nova rede. Além disso, 87% dos respondentes mencionaram se preocupar com o uso indevido do próprio conteúdo, compartilhado por outros usuários da mesma rede social, sendo que 45% desses se preocupam muito. Os dados continuam altos quando a preocupação se refere ao uso do conteúdo publicado pela própria administração da rede social. Neste caso, 83% disseram ficar preocupados, sendo que 40% se preocupam muito que a rede social use seu conteúdo compartilhado.

A margem de erro da pesquisa é de 2,3 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.