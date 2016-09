Pesquisa mostra hábitos sexuais dos jovens brasileiros

O IBGE divulgou nesta semana a PeNSE 2015 (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar), com dados relativos aos hábitos sexuais dos adolescentes brasileiros, abordando questões como prática de sexo seguro, gravidez na adolescência e o nível de conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis.

Segundo a pesquisa, dos cerca de 2,6 milhões de estudantes do 9º ano entrevistadas, 27,5% já haviam tido relação sexual (cerca de 723,5 mil) – sendo que, deste total, 39% (280,7 mil) não usaram preservativo na primeira vez e 33,8% (219,2 mil) não utilizaram na última relação sexual.

No País, a população que mais contrai HIV está na faixa de 15 a 24 anos, a negligência dos jovens com a prática de sexo seguro pode estar diretamente relacionada ao aumento das taxas de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) como a Aids no País.