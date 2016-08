Pemex desaba após fim do monopólio e produção cai pela metade

A Pemex, a gigante petroleira do México, poderá ver a sua produção encolher para cerca de 1,6 milhão de barris por dia até 2020, menos da metade do pico alcançado em 2004 e 700 mil a menos que a produção atual, porque faltam tecnologias e recursos para modernizar os campos antigos. A informação é da agência Bloomberg.

O fim do monopólio, em 2014, e os preços mais baixos do petróleo levaram à difícil situação. A Pemex enfrentou déficits de fluxo de caixa nos últimos três anos, e o déficit passará de US$ 13 bilhões em 2015 para US$ 22 bilhões neste ano, um recorde, segundo estimativas e dados compilados pela Bloomberg.

A dívida total da empresa disparou para quase US$ 100 bilhões. A Pemex está próxima de perder a classificação de grau de investimento. Devido à insuficiência de liquidez e investimento, a companhia não consegue restaurar a produção nas áreas onde não possui conhecimento técnico.

A esperada atração de investimentos estrangeiros foi frustrada pela redução da exportação para os Estados Unidos, devido à produção norte-americana de óleo e gás extraídos do folhelho (shale gas), e pela queda do preço do barril de petróleo.