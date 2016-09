PEDRO SALOMÃO

O empresário carioca Pedro Ganem Salomão já realizou mais de 400 palestras pelo país e falou para mais de cem mil pessoas sobre felicidade, ressignificando o conceito de empreendedorismo. Ele está entre os mais requisitados palestrantes em empresas juniores no Brasil e tem encontro marcado no Studio 512, no dia 13 de setembro, às 19h30.

Administrador, pós-graduado em Sociologia Política e Cultural e dono de cinco empresas, Pedro montou seu primeiro negócio aos 21 anos e depois de doze meses já emplacava o primeiro milhão. De uma história difícil de falência na família e perda do pai, ele viu nas pessoas o maior diferencial para seus negócios. Inscrições: http://studio512.com.br/pt/palestra-empreendendo-felicidade/

COZINHANDO COM ARTE – A Masan iniciará, no dia 14 de setembro, turma do programa “Cozinhando com arte”. As aulas acontecerão em Magé, região metropolitana do Rio. Ao todo, 22 profissionais que atuam como merendeiras nas escolas da rede pública de ensino da cidade farão parte da nova turma. As aulas irão acontecer, semanalmente, na sede da Secretaria Municipal de Educação, no Centro.

O programa, que visa capacitar profissionalmente os colaboradores da Masan, tem duração de dois meses e totaliza 27 horas. Entre os principais conteúdos ministrados, destacam-se técnicas de cortes, preparo de temperos, sopas, molhos e técnicas dietéticas.

Cerca de 650 merendeiras já participaram do programa, que percorreu os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Magé.