Partido de Putin tem ampla vitória em eleições parlamentares

O partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin foi o grande vencedor das eleições parlamentares realizadas no último domingo. As informações são da Agência Ansa.

Com mais de 90% das urnas apuradas, a legenda teve cerca de 54% dos votos, o que levaria à reeleição do primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, e garantiria mais de 340 dos 450 assentos na Duma.

Além disso, os demais partidos mais bem votados, o Comunista e o ultranacionalista Partido Liberal Democrata, são aliados ao Kremlin.

Os partidos de oposição ao governo de Putin, Parnas e Yabloko, não conseguiram os 5% dos votos requeridos para incorporar a casa. O presidente declarou, no entanto, que é preciso escutar “todas as forças políticas”, mesmo as que não conseguiram entrar no Parlamento.

Em meio a uma crise econômica, Putin ainda disse que os resultados mostraram a reação da população “contras as sanções e as tentativas de desestabilização dos países externos”. A votação foi tida como uma forma de medir o respaldo do presidente, que deve tentar a reeleição para um quarto mandato nas eleições de 2018.

