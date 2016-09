Padilha diz que denúncia contra Lula é questão do Judiciário

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, evitou comentar as denúncias feitas ontem pelo procurador da República Deltan Dallagnol contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, avaliações sobre as acusações apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF) estão restritas ao Poder Judiciário.

– O Judiciário fala por si – disse hoje Padilha à Agência Brasil, ao ser perguntado sobre como avalia as denúncias. Ontem, o MPF denunciou Lula à Justiça, pela primeira vez, no âmbito da Operação Lava Jato.

Segundo os procuradores, Lula recebeu vantagens indevidas das empresas envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras, como a compra de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista, a reforma do imóvel, feita pela empreiteira OAS, além de contratos milionários para armazenamento de bens pessoais. Essas vantagens, somadas, totalizariam mais de R$ 3,7 milhões.

A denúncia inclui também a esposa do ex-presidente, Marisa Letícia da Silva, e mais seis pessoas: o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro e quatro pessoas relacionadas à empreiteira: Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Hori Yonamine e Roberto Moreira Ferreira. Lula foi denunciado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e falsidade ideológica.

De acordo com o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, as denúncias apresentadas pelos procuradores da força-tarefa da Lava Jato não apresentam provas nem fato novo e têm a motivação política de evitar que Lula se candidate à Presidência nas eleições de 2018.

Agência Brasil