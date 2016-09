Orçamento do MEC perde da inflação

O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que conseguiu elevar o orçamento do Ministério em cerca do 7% para 2017. “Isso mostra claramente o nosso compromisso para ter maior volume de recursos dedicados à educação pública em nosso país”, afirmou à Agência Brasil, rebatendo crítica sobre o projeto que desvincula as receitas da União e dá ao governo o direito de usar, livremente, 30% receitas obtidas com impostos e contribuições que, obrigatoriamente, deveriam ser alocados em determinadas áreas.

O percentual, porém, não convenceu a comunidade acadêmica, já que é inferior à inflação esperada para 2016 (6,9% para o Banco Central e 7,34% para o mercado financeiro), o que representaria queda real no orçamento.

Corte de 45% nos investimentos

das universidades federais

Outro fator é que a previsão de recursos para 2017, publicada semana passada pelo MEC, prevê o corte de até 45% dos recursos previstos para investimentos nas universidades federais e de 18% no custeio. A publicação da previsão ocorreu sete dias após Mendonça Filho ter prometido que conseguira preservar os valores de universidades e institutos federais.

A Constituição estipula que União invista um mínimo de 18% do que arrecada em educação e, estados e municípios, 25% de suas receitas. Já o Plano Nacional da Educação (PNE) estabelece que, até 2024, o Brasil invista pelo menos 10% do Produto Interno Bruto (PIB) em educação. Atualmente, o investimento é de 6,2%. O Orçamento de 2016, aprovado pelo Congresso em janeiro, previa R$ 99,8 bilhões em recursos para a educação.

O ministro esteve hoje na cerimônia de lançamento do Relatório de Monitoramento Global da Educação 2016, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Durante o evento, o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, criticou as medidas adotadas pelo governo do presidente Michel Temer e pediu que seja cumprida a meta do PNE, de 10% do PIB para a educação.