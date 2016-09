Orçamento de 2017

O Orçamento da Prefeitura do Rio para 2017 será de R$ 30 bilhões, conforme proposta do prefeito Eduardo Paes aprovado pela Câmara Municipal, dos quais R$ 26,8 bilhões serão destinados à folha de pessoal e encargos sociais. A verba de investimento será de R$ 3 bilhões.

Infraestrutura turística

O Ministério do Turismo repassou à Prefeitura do Rio, através da Caixa Econômica Federal, R$ 3,880 milhões para projetos de revitalização de quatro praças localizadas em áreas turísticas, sob os cuidados da Fundação de Parques e Jardins. O prefeito Eduardo Paes entrou com R$ 39,5 mil como contrapartida.

Processos licitatórios

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, tem dez processos licitatórios em curso, relacionados com intervenções urbanas no Centro da cidade, nos bairros da Zona Norte, Zona Sul e Região Oceânica, envolvendo mais de R$ 23 milhões, além de US$ 26,470 milhões dos US$ 44 milhões do empréstimo feito ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A licitação de maior valor – R$ 9, 378 milhões – é para as obras de engenharia, geologia e topografia para estabilização na vertente do Morro dos Martins.

Microcrédito

De acordo com proposta que está sendo analisada pelas comissões técnicas da Assembleia Legislativa fluminense, o Estado do Rio pode ter, em breve, um programa de microcrédito através de cooperativas de crédito para financiar pequenos produtores agrícolas, artesãos, micro e pequenas empresas, microempreendedores e empreendedores individuais que pretendam abrir seu próprio negócio. A fonte de custeio será o Fundo de Desenvolvimento Social (Fundes).

Meta Fiscal

A Assembleia Legislativa fluminense, sob o comando do presidente Jorge Picciani, reduziu a meta fiscal do Governo Dornelles de R$ 75,7 bilhões para R$ 56,5 bilhões, mesmo levando em conta a queda da arrecadação do ICMS e dos royalties de participações especiais na exploração do petróleo, que agravou a situação econômica enfrentada pelo estado. A decisão da Alerj foi baseada em mensagem do governador.

Fundeio na Baía

A comissão especial constituída para discutir e formalizar mecanismo de preservação da Baia de Guanabara apresentou projeto de lei propondo a criação de uma Taxa de Fiscalização da Atividade de Fundeio na Baía, a ser cobrada de todas as embarcações fundeadas na Baia de Guanabara. A taxa será de 50% do valor da taxa de fundeio estipulada na tabela da Companhia Docas.

Engordando o Fundo

O presidente Jorge Felippe e o primeiro-secretário Prof. Uoston assinaram a Resolução 9.235, em nome da Mesa Diretora, transferindo R$ 17,648 milhões do orçamento da Câmara Municipal do Rio para o Fundo Especial do Legislativo carioca. A transferência desses recursos, que não são sobras, terá outra destinação, porque o ano financeiro ainda não fechou e a Câmara deve a fornecedores e prestadores de serviços desde o ano passado. Em outra decisão, Jorge Felippe faz remanejamento no orçamento, no total de R$ 1,930 milhão, para liquidação de compromissos com credores.

Comperj

As comissões de Trabalho e de Tributação e Economia da Assembleia Legislativa decidiram solicitar a retomada das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), depois de ouvir técnicos e trabalhadores em audiência pública. A informação é de que o Comperj precisaria de R$ 3,5 bilhões para começar a funcionar.

Economia circular

A economia circular foi tema de audiência pública da Frente Parlamentar Ambientalista da Alerj, presidida pelo deputado Carlos Minc, para quem o lixo deve retornar às indústrias e servir de matéria-prima para novos produtos.

Ronaldo Ferraz

Pereirinha

ronaldoferraz35@yahoo.com.br