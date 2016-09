ONS descarta falta de energia no NE, mas reduz vazão de usina

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou, em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) nesta quinta-feira, que não há risco para o suprimento de energia no Nordeste, mesmo com os baixos níveis de armazenamento na Bacia do Rio São Francisco, por causa das demais alternativas de suprimento à região pelo Sistema Interligado Nacional. Mesmo assim, o comitê informou que a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) já pediu a redução do volume de água que sai da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, em direção ao rio.

O pedido para reduzir a vazão dos atuais 800m³/s para 700m³/s foi feito à Agência Nacional de Águas (ANA) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (Ibama), que estão avaliando a questão. O Ministério de Minas e Energia também encaminhou o tema análise na Casa Civil “dado seu caráter interministerial”. A redução é necessária para que o volume de água na barragem não chegue a 0, o que prejudicaria a geração de energia na região. No entanto, a redução pode prejudicar a captação de água para a população, além de outras questões como a irrigação e a navegabilidade do rio.