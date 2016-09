Oi apresenta minuta de plano de recuperação a credores da Holanda

A Oi apresentou à CVM e às autoridades holandesas a Minuta do Plano de Recuperação. Isso aconteceu depois da Oi Brasil Holdings Coöperatief, com sede em Amsterdã, e que atua como uma das duas principais sociedades que financiam sua controladora brasileira Oi S.A, ter seu pedido de suspensão dos pagamentos aos credores aceito pelo Juízo da Comarca de Amsterdã. A Oi Brasil Holdings Coöperatief, Finco, tinha, como atividades, a emissão de títulos de dívida nos mercados de capitais internacionais, principalmente na forma de notas no recebimento de recursos da PTIF, Portugal Telecom International Finance B.V, a outra principal sociedade de financiamento do Grupo Oi. Os contratos de créditos da Finco com a Oi e a Oi Móvel somavam, em 20 de junho de 2016, aproximadamente 5,56 bilhões de euros.

Cemig monetiza units da Taesa

A Cemig informou que seu conselho de administração deliberou autorizar a monetização, de até 40.702.230 units da Taesa, correspondentes a 40.702.230 ações ordinárias e 81.404.460 ações preferenciais de propriedade da Cemig. A companhia disse, em comunicado enviado ao mercado, que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre atualizações relacionadas ao tema.

Banco do Brasil anuncia JPC

O Banco do Brasil anunciou o pagamento de R$ 352,7 milhões em juros sobre capital próprio, relativos ao 3° trimestre de 2016. O valor é equivalente a R$ 0,1266 por ação. Os proventos serão pagos em 30 de setembro e terão como base a posição acionária de 12 de setembro. As ações passarão a serem negociadas ex-juros a partir do dia 13 do mesmo mês.

Hering contrata empréstimo

O Conselho da Hering autorizou celebração de contrato de empréstimos no valor de R$ 631,6 milhões através de incentivo fiscal do Produzir, junto à Secretaria de Desenvolvimento de Goiás, segundo comunicado. O crédito tem prazo de fruição até 31 de dezembro de 2040. O contrato constitui “subvenção de investimento necessário para implantação e fomento da unidade industrial de São Luis de Montes Belos”

Cade aprova compra de ativo pela BR Properties

A BR Properties teve aval do Cade à compra de ativo do Opportunity FII. A aquisição de ativos imobiliários localizados na cidade do Rio de Janeiro é aprovada sem restrições, segundo ato do Cade. O ato está publicado no Diário Oficial. A BR Properties compra imóvel em desenvolvimento do Opportinity FII.

Acordo entre CCX e Yildirim vem sendo cumprido

A CCX informou que o acordo com Yildirim para venda de ativos “vem sendo cumprido pelas partes, de forma que estas vêm adotando as atividades necessárias para o fechamento da transação”. Em meados de agosto, a companhia anunciou a venda de ativos para a Yildirim por US$ 45 milhões, montante que inclui os US$ 30 milhões que já foram pagos à CCX quando houve assinatura do contrato de aquisição de ativos. Assim, está previsto pagamento do saldo de US$ 15 milhões.

State Grid concretiza compra de fatia na CPFL

A chinesa State Grid Corp pretende assinar os termos finais da compra de participação de 23,6% detidos pelo conglomerado Camargo Corrêa SA na CPFL Energia na sexta-feira, disse uma pessoa diretamente envolvida no negócio. O processo de ‘due diligence’ para a compra foi concluído esta semana, disse a fonte, acrescentando que todas as condições prévias impostas pela gigante chinesa foram cumpridas.