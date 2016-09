Obama pede aumento de sanções contra a Coreia do Norte

O presidente dos EUA, Barack Obama, pediu nesta terça-feira a ampliação de sanções contra o governo da Coreia do Norte, especialmente após o lançamento de novos mísseis na região.

Em declaração durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), realizada em Laos, Obama disse que as provocações norte-coreanas apenas irão fazer com que o regime comunista se torne cada vez mais isolado. As informações são da Agência Ansa.

O líder norte-americano reiterou, após encontro com a presidente sul-coreana, Park Geun-hye, que o diálogo com o governo de Kim Jong-un (o presidente da Coreia do Norte) permanece aberto, no entanto.

Park, por sua vez, afirmou que os testes nucleares e de mísseis norte-coreanos representam uma ameaça para a segurança de toda a península.

Xingado pelo presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, Obama cancelou um encontro com o mandatário que seria realizado em Laos. “O presidente não terá uma reunião bilateral com Rodrigo Duterte”, declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Ned Price.

Duterte, por sua vez, pediu desculpas e disse ter se arrependido das declarações.

Agência Brasil, com informações da Ansa