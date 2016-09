O pavio da evasão escolar está aceso

– Entre os graves problemas na educação no Brasil, talvez se destaque como o mais dramático o da evasão. É o caso de crianças expelidas por um ambiente hostil a ponto de rejeitá-las. Ou de um entorno que as suga com tal força que não lhes restam alternativas. Crianças e jovens que, por motivos acumulados, de natureza econômica, social ou projeto político, não têm acesso, sucesso nem permanência na escola. A evasão é o ponto final da esperança na educação.

– Dados apresentados pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, brasilemsinteseibge.gov.br/edu.html) indicam que, no período 2007/2011, houve até uma melhora no indicador da evasão, insuficiente para ser aceitável, porém.

– Partindo de uma taxa total de abandono escolar brasileira, de 13,2%, em 2007, passando por 12,6%, em 2008 e 11,5%, em 2009, chegamos a 2010, com a taxa de 10,3%, Se olharmos lá dentro das taxas de evasão, entenderemos onde estão os vetores deste fracasso nacional.

– Cerca de 45% das crianças com até três anos de idade, originárias das famílias localizadas no topo da pirâmide, os 10% mais ricos, frequentam creches. Entre as famílias na base da pirâmide, os 10% mais pobres, o acesso à creche situou-se em torno de apenas 12%.

– A distância entre estas crianças também aumentou. Entre 2001 e 2011, na proporção entre as que frequentaram creches, observou-se um crescimento de 14 pontos percentuais entre os 10% mais ricos, enquanto entre as crianças situadas nos 10% mais pobres, o crescimento foi menor, de 6 pontos percentuais.

– Outro aspecto importante está retratado no artigo “Fracasso Escolar e Desigualdade do Ensino Fundamental”, realizado pela pesquisadora Paula Louzano e publicado no relatório “De Olho nas Metas de 2012”, lançado pelo movimento Todos pela Educação, com base no questionário da Prova Brasil 2011, respondido por 2,3 milhões de alunos do 5º ano, em âmbito nacional. O artigo conclui que, quando os estudantes chegam ao 6º ano do ensino fundamental, 7% dos alunos brancos têm mais de dois anos de atraso escolar. Entre os negros, no entanto, o indicador de atraso escolar chega a 14%.

– Em relação aos casos de reprovação ou abandono, um terço das crianças já havia experimentado a situação de insucesso na escola. Destes, 43% se autodeclaram pretos, 34% pardos e 27% brancos. Observados os resultados regionais, verifica-se que na região Sudeste, a que apresenta os menores índices nacionais de reprovação ou abandono, o insucesso escolar atingiu 36% dos alunos pretos, 27% dos pardos e de 22% dos brancos.

– A diferença de gêneros também pondera os resultados. Os menores índices de fracasso na escola (ou da escola…), observados na região Sudeste, para meninos pretos é de 42,3%, e para meninas pretas é 29.8%. Entre meninos brancos, o percentual dos que não obtiveram sucesso é de 26,5%, enquanto entre as meninas brancas é de 17,3%.

– No Nordeste, estudantes do sexo masculino, autodeclarados pretos, têm 59% de chances de serem flagelados pelo fracasso escolar. No Norte, o índice é de 59,3%. A expectativa de uma menina, autodeclarada preta, fracassar na região Nordeste é 45,5% e de 45,8%, na região Norte.

– Entre os alunos autodeclarados brancos, observou-se o índice de 50,9% de insucesso na região Nordeste e de 52,2%, na região Norte. Entre as meninas, os índices são de 37,5% na região Nordeste e de 38,8% na região Norte.

– Na contramão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), aumentou a escassez de recursos para que os países de baixa renda universalizem o ensino básico, nos últimos três anos, conforme números do relatório “Tornar a Educação Acessível até 2015 e no Período Posterior” (“Making Education for All Affordable by 2015 and Beyond”), apresentado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

– Dos necessários US$ 53 bilhões anuais para universalizar o ensino fundamental, apenas metade foi investida, acarretando um déficit de cerca de US$ 26 bilhões anuais. Se o ensino médio for incluído na conta, a necessidade de recursos passa para US$ 77 bilhões anuais, elevando o déficit para US$ 38 bilhões anuais.

Paulo Márcio de Mello

Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

paulomm@paulomm.pro.br