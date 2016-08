O golpe final

Por 61 a 20 – placar mais elástico do que contavam os próprios oposicionistas – o plenário do Senado deu nesta quarta-feira o tiro de misericórdia no mandato de uma presidente da República legi-timamente eleita por mais de 54 milhões de votos, ao decidir pelo impeachment de Dilma Rousseff. Não houve abstenção.

O resultado foi proclamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado, iniciado na quinta-feira da semana passada.

Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar, foi o primeiro chefe de governo brasileiro afastado do poder em um processo de impeachment, em 1992. Com Dilma Rousseff, é a segunda vez que um presidente perde o mandato no mesmo tipo de processo.

O processo de impeachment começou a tramitar no início de dezembro de 2015, quando o então presidente da Câmara dos Deputados e um dos maiores adversários políticos de Dilma, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), aceitou a peça apresentada pelos advogados Miguel Reale Jr., Janaína Paschoal e Hélio Bicudo.

No pedido, os três autores acusaram Dilma de ter cometido crime de responsabilidade fiscal

Em discurso inflamado no Palácio da Alvorada, duas horas após o Senado aprovar seu impeachment, a ex-presidente afirmou ter sido vítima de um golpe “misógino”, “homofóbico” e “racista”. Ela disse que continuará a lutar “incansavelmente por um Brasil melhor”. Ela convocou seus eleitores e as “forças progressistas” a resistirem contra o que disse ser uma agenda de retrocessos sociais do novo governo do presidente Michel Temer, que seria contra as principais bandeiras de movimentos sociais.

A defesa da ex-presidente informou que ingressará com, pelo menos, duas ações no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando o processo de impeachment.