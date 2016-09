Novos tempos para o Brasil

O Brasil tem um novo Presidente da República. Michel Temer assumiu o cargo máximo do país, na última quarta-feira, depois de nove meses da abertura do processo de impeachment, que afastou definitivamente Dilma Rousseff da Presidência da República, por crimes de responsabilidade.

O placar, no Senado Federal, de 61 votos favoráveis, sem qualquer abstenção, à saída da presidente, a perda do seu mandato, mostra, com clareza, que o momento é de mudança profunda, e os parlamentares do Congresso Nacional precisarão dar apoio e votos de confiança ao novo governante, para que o Brasil saia desse momento de marasmo, de grandes instabilidades e de graves turbulências e que possa seguir, com Ordem e Progresso, um novo rumo. O rumo esperado por todos os brasileiros, que apostam em alternativas e em dias melhores. Em votação em separado, Dilma ficou habilitada, contudo, para o exercício da função pública.

Esse episódio mostrou de forma inequívoca que a democracia brasileira está consolidada e que ninguém, nem mesmo o presidente da República, está acima das leis que vigoram em nosso país. O fato é que hoje o Brasil se mostra para o mundo com maturidade política e não mais como uma republiqueta da América Latina.

Foi, certamente, um raro privilégio poder acompanhar, no Senado, o mais importante embate político da História da República recente, quando a presidente afastada Dilma Rousseff foi interrogada por 48 senadores, que se revezaram na tribuna do Plenário da Câmara Alta. O discurso de Dilma não empolgou nem aos parlamentares aliados, por não ter trazido nada de novo, além de ter usado um tom professoral, assim como, em certos momentos, demonstrações de impaciência, de soberba e arrogância. Não demonstrou humildade.

Dilma, na forma de responder, até lembrou o saudoso Leonel Brizola, que, instado, sempre respondia o que desejava e não se prendia ao que lhe era perguntado. Dilma ameaçou judicializar o impeachment, caso fosse condenada. Foi condenada.

Aplausos e vaias foram, naturalmente, proibidos pelo presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, o ministro cumpriu sua missão constitucional com grande desenvoltura, com paciência, prudência, ética e elegância. Afinal, como disseram, inclusive, dias antes, o presidente do Senado, Renan Calheiros (AL), e o senador Roberto Requião (PR), respectivamente, o Senado pareceu, em certos momentos, “um hospício” ou uma “casa de doidos”.

Nome de Temer poderá ficar registrado, para sempre,

na História Contemporânea do Brasil

O clima, todavia, no decorrer das 14 horas do julgamento, ainda que o desconforto da então presidente afastada fosse nítido, e nem poderia ser diferente, transcorreu dentro da normalidade vivida em um Estado democrático de Direito. Ficou, todavia, mais do que patente que, de fato, Dilma agiu dolosamente ao cometer os crimes que lhe foram imputados. Ela desejou, obviamente, defender-se de todas as acusações que lhe eram dirigidas, mas de nada adiantou. E não adiantou simplesmente por que seus argumentos foram pífios, e a tese do golpe, inócua.

O senador Cristovam Buarque (DF) lembrou, em seu pronunciamento, ter feito alguns discursos, ao longo dos últimos tempos, pedindo à então presidente providências e ainda lembrou que esteve em seu gabinete, com mais outros parlamentares, e lá expôs sua preocupação com a possibilidade do seu eventual afastamento, que geraria um momento dramático para o país e para o povo, e ela, segundo o parlamentar, “não quis ouvir e nem aceitou ponderações e nem sugestões”.

O senador Cássio Cunha Lima (PB) teve uma participação exemplar, em todo o tempo desse longo processo, destacando-se pela lucidez, inteligência viva e brilhante e a forma de apresentar suas linhas de raciocínio, sempre com discursos coerentes, assim como os senadores Raimundo Lira (PB), presidente da Comissão Especial do Impeachment; Antonio Anastasia (MG), brilhante relator do processo; Simone Tebet (MS); Ronaldo Caiado (GO); Ana Amélia (RS); Ricardo Ferraço (ES); Magno Malta (ES); Lucia Vânia (GO); Álvaro Dias (PR); José Reguffe (DF); Aécio Neves (MG); e Aloysio Nunes Ferreira (SP). Eles usaram argumentações lógicas e embasadas e de forma sempre educada.

As senadoras Vanessa Grazziotin (AM); Angela Portela (PI); Katia Abreu (TO); e Fatima Bezerra (RN) foram ponderadas e mostraram grande equilíbrio na defesa da então presidente, assim como o foi o senador José Pimentel (CE). Já a senadora Gleisi Hoffman (PR) mostrou descontrole em várias oportunidades, culminando sua intempestividade quando usou a frase “os senadores não têm moral para julgar a presidente”, dentre outras frases verdadeiramente absurdas e inapropriadas.

Não se pode deixar de mencionar a oratória e o profundo conhecimento jurídico do advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, que se esforçou ao máximo para buscar provar o não envolvimento de Dilma nos crimes que lhe foram imputados. Foi absolutamente louvável o seu comprometimento e empenho. O mesmo pode-se também afirmar da segurança da advogada Janaina Pascoal e do jurista Miguel Reale Junior, dois baluartes da Ciência do Direito, que dignificam a advocacia nacional. São símbolos de dignidade, honradez e ética.

Cabe, agora, ao presidente da República, Michel Temer, exercer o seu mandato, com total responsabilidade, preservando os partidos políticos, escutando a sociedade brasileira e indo ao encontro dos anseios do povo, que grita por mudanças radicais na economia, na saúde, na educação. Preservar e ampliar os programas sociais será uma das suas muitas obrigações.

O nome de Temer poderá ficar registrado, para sempre, na História Contemporânea do Brasil, se ele conseguir ultrapassar todos os muitos obstáculos que se colocam em seu caminho. Não será uma tarefa das mais fáceis, certamente, mas tudo se espera do novo presidente. Como Temer é um político experiente, um jurista altamente qualificado, um hábil negociador e um homem de visão larga, consciente do seu papel constitucional, torce-se para que seu governo seja exitoso, sobretudo por que constituiu, ao seu lado, os nomes mais importantes e ilustres para cuidar e tocar a economia do Brasil, em frangalhos no Governo Dilma, com um desemprego de 12 milhões de trabalhadores.

O Brasil dos brasileiros será finalmente restaurado, para o bem de toda a Nação. Essa é a expectativa de todo o povo, que não aguentava mais conviver com tantos desmandos. E que a Operação Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro à frente, continue a desmoronar os castelos de areias construídos pelas centenas de corruptos envolvidos.

Paulo Alonso

Advogado e jornalista.