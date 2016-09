Noruegueses querem investir mais no setor petrolífero brasileiro

O Brasil foi um dos destaques este ano na Offshore Northern Seas (ONS), evento de P&G que terminou hoje (1º), em Stavanger, na Noruega. O CEO da estatal de petróleo Statoil, Eldar Saetre, disse que o Brasil está na mira de novos investimentos noruegueses no setor petrolífero nacional. Esta semana, a Petrobras e a estatal norueguesa Statoil confirmaram que irão consolidar ideias para participação conjunta em futuras licitações na área de exploração de petróleo e gás natural,.

A Petrobras e a Statoil estão ampliando uma parceria já antiga. Na última terça-feira (30), as duas petrolíferas assinaram um memorando de entendimento no qual se comprometem a avaliar novas oportunidades e aprofundar atuação estratégica. Segundo nota divulgada pela Petrobras, as duas companhias vão trabalhar para avançar em propostas. Sem cláusulas vinculantes, o memorando indica a intenção das duas empresas em trabalhar conjuntamente em um horizonte de dois anos, tempo de viabilizar esses projetos. Os valores envolvidos dependerão das negociações que serão feitas a partir da assinatura do documento.

Além de licitações de áreas exploratórias de petróleo e gás natural, as estatais querem participar do desenvolvimento de tecnologia de recuperação adicional de óleo nos campos produtores. Atualmente, a Petrobras e a Statoil estão consorciadas em 13 blocos, em fase de exploração ou de produção, sendo 10 no Brasil e 3 no exterior.

“Os resultados que já alcançamos nas nossas parcerias na área de exploração são prova de que a Petrobras é capaz de manter seus interesses estratégicos ao mesmo tempo em que encontra formas de contornar as evidentes restrições de capital nesse momento”, disse, em nota esta semana, o presidente da Petrobras, Pedro Parente.

A Statoil tem índices elevados de recuperação de óleo em seus campos em produção. Para otimizar o aproveitamento do gás, incluindo infraestrutura e sua monetização, as duas empresas estudam fazer um diagnóstico do mercado de gás no País. As empresas consideraram, ainda, a possibilidade de realizar investimentos conjuntos em projetos de escoamento e processamento de petróleo e gás natural – inclusive com a atração de novos parceiros.

Com informações da agência Petronotícias