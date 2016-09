Negócio da China só na PPP brasileira

Um dia depois do Brasil, a China anunciou uma lista de projetos de parceria público-privada (PPP). A semelhança acaba aí. A PPP chinesa alcança 2,14 trilhões de iuanes (cerca de R$ 1,05 trilhão) em investimentos, ante os R$ 30 bilhões anunciados pelo presidente Michel Temer. A participação do governo chinês se limita à criação de um fundo de apoio de 180 bilhões de iuanes, menos de 10% do total, enquanto o governo brasileiro acena com 80% de participação pública.

Finalmente, a iniciativa da China se destina a novos investimentos de infraestrutura e agricultura. No Brasil, é um programa de concessões que engloba obras já prontas.

Na China, foram selecionados 1.233 projetos. Desde maio de 2015, houve duas outras listas. Até o fim de julho, já tinham sido assinados contratos para 619 programas, em um investimento total de 1 trilhão de iuanes.