Navio Costa Concordia vai virar sucata

Começou hoje (1º) a última viagem do navio Costa Concordia, que está sendo desmontado no porto de Gênova, na Itália. O Costa Concordia tombou próximo à ilha de Giglio no dia 13 de janeiro de 2012, causando 32 mortes. Por causa do desastre, o capitão da embarcação, Francesco Schettino, foi condenado – em primeiro grau – a 16 anos de detenção, mas ele tenta reverter a pena.

Os restos da embarcação percorrerão cerca de duas milhas até outra área do porto, onde ele será completamente desmontado. Até agora, o navio ainda flutuava e estava preso a cinco rebocadores. Para permitir a operação, todas as atividades do porto de Gênova foram suspensas hoje.