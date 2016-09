Não basta convicção

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva disse que a apresentação da denúncia contra ele pelos procuradores da Lava Jato foi “um espetáculo de pirotecnia” e que é vítima de perseguição “pelas coisas boas que fez pelo país”.

“Por que se convoca a coletiva, com dinheiro público e se diz ‘não tenho prova, mas tenho convicção’? Não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles. Eles tinham a prova do avião [em referência ao helicóptero da família do senador Zezé Perrella (PDT), apreendido em 2013, com cocaína], eles viram a cocaína, tinham a prova, mas eles não tinham convicção”, ironizou, sendo aplaudido pelos dirigentes petistas e líderes de movimentos sociais durante evento organizado pelo PT no Novotel Jaraguá, na capital paulista. “Provem uma corrupção minha e eu irei a pé para ser preso”, disse Lula.

Na quarta-feira, o ex-presidente foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e falsidade ideológica. A esposa de Lula, Marisa Letícia, também foi denunciada. De acordo com o procurador da República Deltan Dallagnol, o ex-presidente era o “comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato”.

O ex-presidente negou que seja dono do apartamento citado pelos procuradores e que é vítima de uma mentira. “Não tenho prova, mas tenho convicção de que quem mentiu está em uma enrascada. Tenho convicção de que setores da imprensa que mentiram vão ter que construir uma versão para sair dessa enrascada. E não vou perder sono por causa disso. Quem vai perder o sono é quem acha que eu perderei o sono. A história mal começou. E eu ainda vou viver muito”, disse.

Do lado de fora do hotel, dezenas de pessoas se reuniram em um ato de apoio ao ex-presidente, que discursou para militantes, parlamentares do PT, ex-ministros e líderes de movimentos sociais. A manifestação, convocada pelas redes sociais, fechou parte da Rua Martins Fontes e terminou às 15h30.

A enfermeira Edva Aguilar, 59 anos, disse que Lula está sendo perseguido “por representar o povo”. “Eles têm muito medo que Lula volte ao poder. Eles têm muito medo que Lula, em 2018, seja eleito”, disse. “Se Lula era o chefe do petrolão, porque então ele ficou com uma fatia tão pequena, com um simples triplex enquanto os outros tem apartamento em Paris?”

O ex-presidente relembrou sua trajetória política e a criação do PT, para afirmar que a elite não acreditava que trabalhadores poderiam chegar ao poder e fazer um governo melhor do que o delas. Disse ainda que tentaram fazer com ele, em 2005, enquanto presidente da República, “o mesmo que fizeram com Dilma”, em referência ao processo de impeachment. “Inventaram uma mentira e tornaram essa mentira uma verdade aos olhos da opinião pública”, disse. Contra Dilma, “eles conseguiram dar um golpe tranquilo e pacífico, sem militares nas ruas”, acrescentou.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse que é preciso cautela antes de comentar as denúncias feita pelos procuradores da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “É preciso ver o que Judiciário diz. Uma coisa são as acusações e outra coisa é verificar o que é certo e o que é errado”, declarou FHC em evento no Rio de Janeiro. “Fico apenas como espectador, não tenho opinião sobre o assunto”.