Mulheres presas em Paris planejavam ataque à estação de trem

O presidente da França, François Hollande disse nesta sexta-feira que três mulheres presas ontem em Paris estariam planejando um atentado terrorista na estação ferroviária Gare de Lyon, em Paris.

– Um grupo foi neutralizado, mas há outros. Um atentado foi frustrado – disse Hollande.

O mandatário ainda elogiou o trabalho “silencioso e eficaz” das instituições de seu país. As informações são da Agência Ansa.

Tudo começou na quarta-feira, quando as autoridades apreenderam um carro com seis botijões de gás em Paris. Desde então, os investigadores estão atrás das motivações da ação.

Segundo fontes próximas à investigação, o carro foi deixado pelas mulheres próximo à Nôtre Dame para “reivindicar a morte do ‘ministro dos atentados’ do Estado Islâmico al-Adnani”. A morte de Abu Muhammad al-Adnani foi provocada por ataques aéreos contra o grupo jihadista na Síria no fim de agosto.

Ainda de acordo com os investigadores, a motorista do carro, detida ontem, foi identificada apenas como Ines e tem 19 anos. Ela havia jurado fidelidade ao grupo extremista há alguns meses.

Até agora, sabe-se que uma das mulheres presas era ligada à Larossi Abballa, extremista que matou um casal de policiais no dia 14 de junho em Magnaville.

Já outra detida tinha ligação com Hayat Boumedienne, a companheira de Amedy Coulibaly, que realizou uma ataque contra um mercado kosher em Paris em janeiro do ano passado.

Agência Brasil, com informações da Lusa