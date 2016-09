Mudança no FGTS pode acabar com Minha Casa

O estudo encomendado pelo Ministério da Fazenda sobre mudanças no FGTS causou preocupação ao Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo (SindusCon-SP), já que atualmente os recursos do Fundo são prioritariamente destinados ao financiamento à habitação. “O FGTS banca 90% dos recursos federais do programa Minha Casa Minha Vida. Se isto acabar, ficaremos sem condições de produzir habitação popular e emprego em larga escala, e o déficit habitacional voltará a se elevar”, alerta o vice-presidente de Habitação do sindicato, Ronaldo Cury.

Se a mudança da legislação do FGTS ocorrer, ele passaria a ser responsável pelo seguro-desemprego e por assegurar aos trabalhadores do setor privado uma aposentadoria complementar no regime de capitalização. Nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer negou mudanças no Fundo, e o Ministério desmentiu que houvesse determinação neste sentido e informou que o estudo se destina a subsidiar debate técnico interno.

Fundo de Garantia respondeu por 86% dos

financiamentos habitacionais este ano

O vice-presidente do SindusCon-SP destaca que, em 15 anos, o FGTS praticamente aumentou em cerca de dez vezes seu potencial de beneficiados e empregos. “Em 2000, os investimentos do Fundo de Garantia beneficiavam 1,3 milhão de pessoas, gerando 275 mil empregos. Em 2015, os investimentos atingiram 10,3 milhões de pessoas, gerando cerca de 2,9 milhões de empregos”, enfatiza.

Cury argumenta que, das 1,35 milhão de famílias brasileiras que se formam anualmente, 96% não conseguiriam ter suas necessidades de acesso à casa própria atendidas se dependessem exclusivamente dos financiamentos de mercado. “Sem programas como o Minha Casa Minha Vida, com a concessão de subsídios, teríamos uma imensa favelização no país. O MCMV adiciona até 86% de poder de compra para uma família de baixa renda.”

Nos primeiros cinco meses de 2016, o Fundo de Garantia foi responsável por 86% (350 mil) das unidades habitacionais financiadas, e a Caderneta de Poupança, pelas 14% restantes (57 mil). “Aproximadamente 67% dos valores do FGTS destinados ao subsídio habitacional beneficiam os próprios cotistas do Fundo, com renda familiar de até R$ 2.750”, alega Cury.