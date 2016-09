MPF não validou acordo de leniência com a SBM Offshore por inconsistência nos autos

Por inconsistência apresentada nos documentos, a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal (MPF) não aprovou acordo de leniência firmado entre autoridades brasileiras (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e a Advocacia-Geral da União- AGU), Petrobras, SBM Offshore e SBM Holding. A Câmara de Coordenação e Revisão decidiu devolver os autos ao MPF no Rio de Janeiro para que faça a correção dos problemas apontados ou dê prosseguimento à investigação. A decisão foi tomada em sessão realizada ontem (1).

Os membros da Câmara entenderam que não há previsão legal para a destinação de recursos a órgãos públicos em acordos de leniência. “A efetivação da destinação de recursos depende de lei e, na sua ausência, não deve ser aceita. A medida tem como efeito colateral positivo afastar o risco moral (moral hazard) das negociações e acordos”, afirmou o subprocurador-geral da República Marcelo Muscogliati, coordenador da Câmara de Combate à Corrupção.

Firmado em 15 de julho deste ano, o acordo estipulava o fim das investigações de pagamento de vantagens indevidas, realizadas pela SBM, a empregados da empresa petrolífera, que poderiam resultar em ações civis públicas de improbidade administrativa. Previa, ainda, o pagamento de US$ 162,8 milhões e compensação de US$ 179 milhões a Petrobras; US$ 6,8 milhões ao MPF e US$ 6,8 milhões ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Em nota, a Petrobras disse que a não homologação do acordo pelo MPF impossibilita o ressarcimento de US$ 328,2 milhões pela empresa holandesa à Petrobras, mas não implica, necessariamente, na rescisão dos contratos vigentes entre SBM e Petrobras.

Segundo estudo técnico da estatal, a empresa poderá sofrer perda da produção de óleo e gás na ordem de 15% entre os anos de 2016 e 2020, acarretando prejuízo de no mínimo US$ 12,66 bilhões. Esses números representam uma estimativa na hipótese de haver rescisão de todos os contratos vigentes entre Petrobras e SBM nesse período.

Na opinião do secretário-geral do Contas Abertas, Gil Castello Branco, o Ministério da Transparência deve zelar pela Lei anticorrupção e extrair benefícios para o Estado. “É importante considerar que o Ministério é responsável pelo cumprimento fiel da Lei Anticorrupção. A eventual declaração de inidoneidade não suspende os contratos em vigor. O teor da nota do Ministério revela que a Petrobras, aparentemente, se tornou refém da empresa que a lesou”, analisa o economista.