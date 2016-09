MPEs fazem o crédito em empresarial crescer 11,6%

A procura por crédito pelas empresas cresceu 11,6% o em agosto na comparação com o mês imediatamente anterior (julho), segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. O crescimento anualizado chegou a 11,2% e no acumulado do ano, isto é de janeiro a agosto, a demanda das empresas por crédito registra retração de 0,7% perante o acumulado do mesmo período do ano passado.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a alta da busca das empresas por crédito em agosto de 2016 foi devido a dois fatores. Primeiro pelo efeito-calendário já que em agosto de 2016 tivemos 23 dias úteis contra 21 dias úteis, seja em relação a julho de 2016, seja em comparação com agosto de 2015. Em segundo lugar, pelo predomínio das micro e pequenas empresas na expansão da demanda por crédito já que, neste ano, está ocorrendo recorde na criação de MEIs causado pelo empreendedorismo de necessidade (pessoas que estão perdendo seus empregos e sendo forçadas a se tornarem empreendedores autônomos, porém formalizados como MEIs).

A instituição ressalta que a alta da demanda empresarial por crédito em agosto de 2016 foi puxada pelas micro e pequenas empresas (MPEs), com expansão de 12,6% frente a julho de 2016. Por outro lado, nas médias e grandes empresas houve quedas de 6,5% (médias) e de 7,0% (grandes) na procura por crédito em agosto de 2016.

No acumulado de janeiro a agosto de 2016 a queda da demanda por crédito nas médias e grandes empresas foram de 12,9% (médias empresas) e de 10,5% (grandes empresas). Já as micro e pequenas empresas estão exibindo estabilidade na demanda por crédito no acumulado de janeiro a agosto de 2016 frente ao mesmo período do ano passado.

Em agosto de 2016, as empresas do setor de serviços aumentaram sua demanda por crédito em 19,3% frente a julho de 2016. Também as empresas dos setores industrial e comercial acusaram crescimentos de 6,2% na indústria e 5,3% no comércio.

Dois setores econômicos pesquisados apresentaram quedas em suas demandas por crédito no acumulado deste ano até agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado: indústria (-4,5%) e comércio (-2,2%). Já o setor de serviços, onde predominam as micro e pequenas empresas, a procura por crédito no acumulado do ano até agosto exibiu alta de 1,8%.

No acumulado do ano de 2016 até agosto, a demanda empresarial por crédito recuou em três regiões do país: Norte (-6,5%); Centro-oeste (-1,2%); Nordeste (-0,2%). Por outro lado, houve altas nas regiões Sudeste (0,7%) e Sul (2,9%) frente período de janeiro a agosto de 2015.