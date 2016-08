Mortes por doenças do coração é o dobro das causadas pelo câncer

As doenças cardiovasculares matam 17,5 milhões de pessoas ao ano no mundo, ou seja, 31% de todas as mortes no planeta. De cada três mortes, uma é causada por doença cardiovascular. Elas são a principal causa de morte em pessoas de 40 aos 65 anos e responsáveis por 20% de todos os óbitos em adultos acima dos 30 anos. Para alertar à população sobre isso, o Instituto Lado a Lado pela Vida realiza o terceiro ano da campanha Setembro Vermelho – Siga o seu Coração. O lançamento da campanha será do dia 1º de setembro, no Mercado Municipal de Pinheiros.

A equipe do Instituto, ao lado do cardiologista do Comitê Científico, dr. Marcelo Sampaio, irá às compras. Será que a sua compra é boa para o seu coração? Quanto de alimento saudável entra na sua casa? A ideia é trocar experiências e orientar a população sobre o melhor cardápio e os cuidados com a saúde cardiovascular.

O Brasil está entre os 10 países com mais mortes por doenças cardiovasculares. Em nosso país também são a primeira causa de mortes e o número de óbitos chega a 350 mil em um ano. A principal doença é o derrame, seguido pelo infarto e pressão alta.

“Queremos mostrar para a população, que a prevenção é um estilo de vida que se deve adotar desde criança e que muitas das doenças do coração são genéticas, mas outras são adquiridas. Por isso, comer bem, praticar exercícios, diminuir o estresse e consultar o médico periodicamente, entre outros hábitos simples, podem salvar o nosso coração”, explica a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira.

Outros eventos estão na agenda do Instituo Lado a Lado. Nas redes sociais será lançado o Desafio Setembro Vermelho – Siga seu Coração. A cada semana os internautas terão um desafio proposto, como caminhar, comer uma salada antes da refeição, meditar e a semana para avaliar o IMC, a circunferência abdominal e medir a pressão arterial.

O Instituto vai disponibilizar em seu site a cartilha Diálogos do Coração, e convida as pessoas a usarem algo vermelho – pode ser uma peça de roupa, um batom – no dia 29 de setembro, Dia Mundial do Coração.