Montadoras alemãs aumentam exigência na formação de auditores

O Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), representante oficial e exclusivo da VDA-QMC no Brasil, faz alerta às empresas do setor automotivo sobre o aumento da exigência de montadoras alemãs para a formação de auditores por meio de exame de qualificação de Auditor VDA 6.3.

“Muitas empresas estão correndo riscos de não conformidade em auditorias porque somente auditores com carteirinha e registro oficial da VDA estão sendo aceitos. Cresceu a exigência para formação realizada por meio de exame oficial, que no Brasil somente pode ser oferecido pelo IQA”, afirma Rodrigo Lopes, coordenador de Marketing do Instituto.

O treinamento VDA 6.3 é destinado a engenheiros, técnicos, auditores e demais profissionais envolvidos com a qualificação do processo produtivo nas organizações. “Os participantes são qualificados para identificar, analisar e avaliar riscos e potenciais de melhoria ao longo da cadeia de suprimentos por meio do processo de auditoria”, conta.

Em cinco dias, o treinamento apresenta técnicas para processos de auditoria de acordo com a VDA 6.3. “A introdução às técnicas de auditoria inclui a abordagem de requisitos gerais, métodos, princípios e análises de risco. Todo este conteúdo permite entender e aplicar as correlações e implementar as sequências necessárias corretamente”, explica Lopes.

Para ter bom aproveitamento, o participante precisa ter vivência na indústria automotiva, com atuação no sistema de gestão da qualidade, comprovada por meio de carta emitida pela organização. Mais informações sobre este e outros treinamentos podem ser obtidas por meio do telefone (11) 5091-4545 ou do e-mail treinamentos@iqa.org.br.