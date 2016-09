Monitor do PIB varia positivamente pela segunda vez seguida este ano

“O Monitor do PIB-FGV de setembro, com informações até julho do corrente ano, mostra crescimento de 0,26% em comparação a junho. Esta é a segunda variação positiva consecutiva em 2016, nesta comparação. No trimestre móvel mai-jun-jul, a variação foi de -0,49%, em comparação ao trimestre fevereiro-março-abril; a taxa menos negativa em seis trimestres consecutivos. Estes dois resultados apontam melhora da atividade econômica com relação ao ano de 2015”. A afirmação é de Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo o estudo, o trimestre móvel maio-junho-julho, comparado ao fevereiro-março-abril, cresceu 0,26% no mês de julho em comparação a junho. Embora com aceleração menos intensa, do que a apresentada nos trimestres anteriores, este indicador continua a mostrar melhora no nível de atividade.

Já na comparação com o mesmo período em 2015, a taxa mensal de julho do PIB apresentou queda de 3,7%; uma retração maior que a de junho (-2,5%), porém essa é a segunda taxa menos negativa do ano, até julho. Das 12 atividades que compõem o PIB, apenas eletricidade (+7,7%) e serviços imobiliários (+0,3%) não apresentam taxas mensais negativas contra igual mês do ano anterior. Os piores resultados foram da transformação (-7,8%), comércio (-7,7%) e transportes (-8,9%), revertendo a melhore que se observou em junho.

O trimestre móvel maio-junho-julho do PIB apresentou queda de 3,6%, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior; resultado melhor do que o -3,8% observado no segundo trimestre. A indústria apresentou uma pequena ruptura da trajetória ascendente apontada desde fevereiro deste ano chegando a -3,2%. No setor de serviços, a variação do trimestre móvel até julho também foi mais negativa do que a apresentada no segundo trimestre chegando a -3,4%.

A taxa acumulada em 12 meses do PIB, até julho, apesar de bastante negativa (-4,9%), apresenta desaceleração da queda ficando estagnada no mesmo valor do acumulado até junho. Com relação ao mesmo período do ano anterior, o Consumo das Famílias apresentou queda de 5,8% em julho, e encerrou o trimestre móvel maio-junho-julho com retração de 5,2%, com taxas negativas em todos os bens de consumo. A Formação Bruta de Capital fixo mostrou recuo de 12,7% em julho, quando comparada a julho de 2015. O trimestre móvel maio-junho-julho, comparado com o mesmo período de 2015, recuou 8,7%. Este resultado trimestral é o menos negativo apresentado pela Formação Bruta de Capital Fixo em 2016. O componente “máquinas e equipamentos”, apesar de ainda apresentar taxas de variação muito negativas, tem apresentado uma forte recuperação em 2016: a taxa trimestral móvel finda em janeiro era de -40,9% e em julho está em -13,8%.

A variação mensal das exportações em junho, comparada a julho de 2015, foi de -4,6%. A taxa trimestral móvel finda em julho foi de -1,5%: a primeira retração após 10meses consecutivos de crescimento. Os produtos agropecuários (-18,6%), extrativa mineral (-4,8%) e serviços (-7,3%) foram os itens que apresentaram variações negativas, neste componente.

As importações, retraíram 16,9% em julho, comparado ao mesmo mês em 2015. Na comparação do trimestre móvel findo em julho, a taxa de variação foi negativa em 10,0%: a variação menos negativa em quatorze meses consecutivos. Merece destaque nessa trajetória o componente bens de capital que cresceu 37,8% no trimestre.

O Monitor do PIB-FGV estima mensalmente o PIB brasileiro em volume. O objetivo de sua criação foi prover a sociedade de um indicador mensal do PIB, tendo como base a mesma metodologia das Contas Nacionais do IBGE. Sua série inicia-se em 2000 e incorpora todas as informações disponíveis das Contas Nacionais do IBGE (Tabelas de Recursos e Usos, até 2013, último ano de divulgação) bem como as informações do PIB-Tri do IBGE, até o último trimestre divulgado. O indicador é ajustado ao PIB-Tri do IBGE sempre que há mudanças metodológicas e a cada trimestre divulgado. Ou seja, nos trimestres calendários, as médias trimestrais dos índices de volume do Monitor do PIB-FGV serão iguais aos indicadores trimestrais, sem ajuste sazonal, do PIB-Tri do IBGE. Nos trimestres calendário, são utilizados os mesmos modelos do IBGE para calcular todas as séries desagregadas com ajuste sazonal, tanto pela ótica da oferta, como da demanda. Para o ajuste sazonal mensal é utilizado o modelo mensal do IBC-Br; para os trimestres móveis utiliza-se uma média desses ajustes mensais.

Assim, as estimativas do Monitor do PIB-FGV antecedem o PIB-Tri do IBGE nos meses em que este é divulgado. E, nos meses em que não há divulgação, o Monitor representa uma excelente antecipação para as tendências do PIB e seus componentes.