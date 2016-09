Iuane se mantém estável no segundo semestre apesar da queda de reservas de divisas

A taxa de câmbio do renminbi (RMB), a moeda chinesa, permanecerá no geral estável no segundo semestre de 2016, apesar de um declínio contínuo das reservas de divisas, disse nesta quinta-feira um relatório.

A inclusão do RMB na cesta de moedas de Direitos Especiais de Saque (SDR, em inglês) do Fundo Monetário Internacional (FMI) entrará em vigor em outubro. Não é provável que a China permita mudanças drásticas em sua taxa de câmbio para facilitar a transição, fora o compromisso do G20 de evitar desvalorizações competitivas”, disse o relatório do banco de investimento China International Capital Corporation (CICC).

Além disso, os pesquisadores do CICC acreditam que a expectativa de que a China pode desvalorizar o RMB após a inclusão na cesta de SDR é uma falsa percepção, já que o país precisa estabelecer sua credibilidade para elaboração de políticas consistentes e transparentes como um novo emissor monetário de SDR e o terceiro maior acionista do FMI.

A instabilidade da taxa de câmbio também pode desencorajar o investimento e o consumo na China, de acordo com a CICC.

“Nesse contexto, a queda do RMB terá limites no segundo semestre de 2016, econômica e politicamente.”

Os pesquisadores do CICC também preveem declínios das reservas de divisas relativamente baixos no curto prazo, e os fluxos de divisas tendem a ser controláveis, apesar de continuarem.

As reservas de divisas caíram para US$ 3,185 trilhões no final de agosto, ante US$ 3,201 trilhões em julho, mostraram na quarta-feira dados oficiais.

