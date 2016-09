Modalmais: fechamento de 13.09

Bovespa tem forte queda

O dia até que começou razoável nos principais mercados da Europa, refletindo melhora dos mercados americanos depois de declarações da dirigente do Fed, Brainard. Porém, os mercados americanos já mostravam indicadores futuros negativos, por conta da divulgação de relatório da Agência Internacional de Energia (AIE).

No relatório da AIE, a previsão de demanda global foi reduzida para 2016 e 2017, com crescimento da produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Além disso, a AIE estimou que os EUA vão ampliar a oferta de óleo, situação que vai ocorrer fora da Opep. Citou a “dramática” desaceleração de demanda por parte da China e Índia, seguindo crescimento menor de suas economias. Com isso, logo cedo, o petróleo WTI mostrava queda acima de 2,0% em Nova Iorque e afetava outras commodities negociadas em Chicago.

Boa noite.

.

Alvaro Bandeira

Economista-Chefe Home Broker Modalmais

www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado