Modalmais: abertura de 15.09

Dia começando mais tranquilo nos mercados

O dia está começando um pouco mais tranquilo nos mercados de risco, com o petróleo recuperando perdas recentes e mercado americano em alta nos índices futuros. O BoE (o Banco Central Inglês) também manteve decisão o que serve para acalmar. No Brasil, certamente vamos ter muitos ruídos da coletiva da força-tarefa da Lava Jato e manifestações políticas.

O dia começou com o Reino Unido divulgando vendas no varejo de agosto em queda de 0,2%, mas o esperado era -0,5%. A taxa anualizada mostra expansão de 6,2%, maior que a prevista. O BoE manteve os juros básicos estabilizados em 0,25% e a compra de ativos em 435 bilhões de libras, mas também acenou com a possibilidade de flexibilizar mais a política econômica. A libra tem dia volátil em relação ao dólar.

Bom dia e bons negócios.

Alvaro Bandeira

Economista-chefe da Home Broker Modalmais

