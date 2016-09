Ministro muda Comissão da Anistia

Três dias após a efetivação do Governo Michel Temer, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, trocou de 19 dos 25 membros da Comissão de Anistia. Criada em 2002, o órgão tem como objetivo reparar moral e economicamente as vítimas de atos de exceção, arbítrio e violações aos direitos humanos praticados pela ditadura militar entre 1946 e 1988.

Cinco integrantes, além do presidente, Paulo Abrão, pediram para deixar o colegiado. Os demais 13 conselheiros foram dispensados. O novo presidente será o ex-ministro do Trabalho no governo João Goulart e ex-deputado cassado pela ditadura Almino Monteiro Álvares Afonso. Para o cargo de primeiro vice-presidente foi nomeado o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Francisco Rezek.