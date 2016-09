Ministro diz que reforma do Ensino Médio pode vir por MP

O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse hoje que o governo pretende aprovar, ainda este ano, a Reforma do Ensino Médio, nem que seja necessário editar Medida Provisória. A reformulação do currículo e estrutura da parte final do ensino básico está em discussão no Congresso Nacional.

– Vamos aprovar neste ano, com certeza – enfatizou o ministro, na abertura do seminário “Caminhos para a Qualidade da Educação Pública: Impactos e Evidências”, que acontece em São Paulo, no teatro do Instituto Tomie Ohtake.

O ministro, no entanto, prevê dificuldades em votar a proposta, uma vez que a prioridade do parlamento nos próximos meses deve ser as medidas relacionadas à economia.

– Nós temos receio de que no bojo, no momento em que se discutem medidas tão significativas no campo econômico, a gente venha a secundarizar um tema tão relevante quanto à reforma do Ensino Médio. Se nós percebermos que a Reforma do Ensino Médio não poderá sair até o final do ano via Projeto de Lei, mesmo com urgência, nós vamos partir para a Medida Provisória – adiantou, o ministro que disse ter discutido o assunto com o presidente Michel Temer.

Segundo Mendonça, o ministério já enviou uma série de contribuições ao projeto substitutivo que está sendo elaborado pelo deputado Wilson Filho (PTB-PB) a partir do texto inicial do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

O enxugamento do currículo e a flexibilidade na escolha das disciplinas foram alguns dos pontos destacados por Mendonça ao falar sobre as alterações propostas para o Ensino Médio.

– É importante ter mais flexibilidade para que o jovem no Ensino Médio comece a decidir a própria trajetória. Não faz sentido que o jovem que quer ingressar em um curso ligado à área de Humanas tenha a mesma base curricular daquele jovem que vai para as ciências Exatas. O ministro também considerou alto o número de 13 matérias obrigatórias que compõem a grade curricular atualmente.

Ampliar a integração entre o ensino convencional e a rede técnica é outro ponto defendido por Mendonça.

– A grande maioria das redes da educação média são absolutamente separadas da educação técnica. Nós temos que aproximar mais para oferecer também essa oportunidade para os jovens – disse ao mencionar como bons exemplos a rede Paula Souza, de São Paulo, e os Institutos Federais.

Para o ministro, também são necessárias adaptações no modo de ensinar. Mendonça atribuiu os elevados índices de evasão escolar, em parte, à falta de interesse dos jovens na escola.

– São 1,7 milhão de jovens que nem trabalham, nem estudam. A grande maioria das redes da educação média são absolutamente separadas da educação técnica. Nós temos que aproximar mais para oferecer também essa oportunidade para os jovens.

Durante a explanação no auditório do seminário, Mendonça foi interrompido por gritos vindos do público, em manifestação contra cortes no orçamento destinado à educação. O ministro negou que haja redução de recursos destinados à área.

– Não houve redução do orçamento do Ministério da Educação, ao contrário do que foi dito e propagado – enfatizou após atribuir as informações a “mentiras” propagadas nas redes sociais.

– A gente tem para 2017 um orçamento que é maior do que o para 2016 em 7% – complementou.

Reitor da UFRJ aponta fechamento de 40 mil escolas no campo desde 2001

Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados sobre o direito à educação no campo, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Roberto Leher, denunciou o fechamento de 40 mil escolas no campo desde 2001 no Brasil.

Colaborador do Fórum Nacional de Educação do Campo, Leher apontou ainda que as escolas existentes têm muitos problemas de infraestrutura, como falta de água, esgoto e internet.

Leher considera fundamental discutir o modelo de “municipalização” das escolas. Segundo ele, o modelo de financiamento da educação atual, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), baseia-se no número de estudantes, por isso, as escolas rurais com poucos alunos estão sendo fechadas. Para ele, a obrigação com a manutenção das escolas tem que ser da União, por meio de programas federais.

O reitor salientou ainda que os professores das escolas do campo têm que ser especializados em educação no campo, com suas especificidades.

O presidente da comissão, deputado Padre João (PT-MG), citou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), segundo a qual a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, valorizando as diferenças e a diversidade. O parlamentar, que solicitou o debate, ressaltou que o projeto de educação no campo está ameaçado no Brasil.

Os debatedores defenderam que as escolas do campo atendam as especificidades dos alunos e das famílias, em debate na Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

O representante da Rede Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs), Joel Duarte Benísio, foi um dos que fez a defesa. Ele salientou a “perspectiva revolucionária da pedagogia da alternância”. Trata-se de um processo de formação que articula períodos de vivência no meio escolar e no meio familiar, alternando a formação técnica na propriedade com a formação teórica geral na escola. A ideia é que haja, além das disciplinas básicas e obrigatórias, uma preparação para a vida associativa e comunitária.

O representante da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas (Amefa), Idalino Firmino dos Santos, ressaltou que o aluno do campo, em geral, tem que percorrer longos caminhos para chegar à escola e sair de madrugada.

– Muitos saem às 3h da manhã – disse.

Segundo ele, esse aluno assiste às aulas com sono e com fome e encara currículo “que o desenraíza”, por não ter relação com sua realidade.

– Temos que formar professor com a qualidade que aquele público requer – destacou.

Ainda conforme ele, as escolas que sobrevivem no campo têm situação de infraestrutura precária e não têm material adequado. Segundo Idalino, hoje existem cerca de 400 escolas famílias agrícolas no Brasil – ou seja, escolas geridas por associações de família.

Projetos – A representante do Fórum Nacional de Educação do Campo, Clarice Campo, pediu engajamento dos trabalhadores na campanha “Educação é direito, não é mercadoria” e para lutar contra a aprovação da PEC do Teto de Gastos Públicos (PEC 241/16), contra o projeto de renegociação das dívidas dos estados (PLP) 257/16 e contra as reformas trabalhistas e previdenciária.

Além disso, ela pediu luta para manutenção de orçamento para o Programa de Bolsa Permanência – programa de concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições federais de Ensino Superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. E ainda para assegurar o financiamento dos programas de alternância nas universidades.

